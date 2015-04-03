Prof. Raşit Tükel: Seçimin sonucuna bağlı kalmayacaksanız, niye yapılır?

Rektörlük seçimlerinde en çok oyu almasına rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ikinci sırada olan Prof. Dr. Mahmut Ak’ın İstanbul Üniversitesi'ne atamasıyla ilgili açıklamada bulunan Prof.Dr. Raşit Tükel, "Bir seçimin sonucuna bağlı kalmayacaksanız, bir seçim niye yapılır? Sandığın iradesine oy verenlerin iradesine bağlı bir karar almayacaksanız, bir atama yapmayacaksanız, seçimi niye yaparsınız? Hangi gerekçeyle sıralamayı değiştirirsiniz'' dedi.

‘Sıralamanın gerekçesini YÖK’e sorduk, yanıt alamadık’

İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Şükrü Aksel Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Prof. Dr. Raşit Tükel şöyle konuştu:

“Zaten 2547 sayılı 12 Eylül’ün tanımladığı yasayla ortaya konulan yüksek öğretim kurulu ve yüksek öğretim yasası anti-demokratik bir yasa. Üniversiteyi devletin kontrolüne almak amacıyla yapılmış bir yasa. Aynı zamanda akademik özgürlükleri daraltan bir yasa. Bunun örneklerini de seçim süreçlerinde görüyoruz. Siz eğer bir iktidara bağımlı olarak seçiliyorsanız, daha doğrusu atanıyorsanız, onun dışında var olamıyorsunuz, bağımsız davranamıyorsunuz, özerk olamıyorsunuz. O yüzden seçimlere özel bir önem verdik. Seçimden sonraki oylarımızın takipçisi olacağımızı sözünü verdik. Bu seçim 12 Mart’ta sonuçlandığında en yüksek oyu aldığım en yakın adayla aramda yaklaşık 300 oy fark olduğu ortaya çıktı. Ve bunun arkasından YÖK’ün sıralamasını bekledik. Ama bunu beklerken de oylarımıza sahip çıkacağız, takipçisi olacağız sözümüzde durarak bekledik. 20 Mart’ta YÖK açıklamasını yaptı. Sıralamayı değiştirmişti. Biz gerekçesini sorduk. Fakat yanıt alamadık. Eş zamanlı seçim yapılan birçok üniversitede de benzer sorunlar var'' dedi.

‘Sandığın iradesine bir saldırı’

Tükel, bu sorunların sürekli yaşandığını ifade ederek, “Bir seçimin sonucuna bağlı kalmayacaksınız, bir seçim niye yapılır? Sandığın iradesine oy verenlerin iradesine bağlı bir karar almayacaksanız, bir atama yapmayacaksanız, seçimi niye yaparsınız? Hangi gerekçeyle sıralamayı değiştirirsiniz? Biz bu soruları sorduk. Ve 25 Mart’ta da geniş bir katılımla, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Meydanı’nda bu görüşlerimiz kamuoyu ile paylaştık. Tüm bu sürecin sonunda yani dün, Cumhurbaşkanlığı tarafından ikinci sırada olan 300 oy gibi yüksek bir oyla geride olan adayın rektör olarak atandığı bilgisini aldık. Sandığın iradesinin bir kez daha yok sayıldığı, şu ana kadar sadece oy verenlerin değil, bütün üniversite bileşenlerinin tüm duyarlı bizi destekleyen kamuoyunun beklentisine sandığın iradesine bir saldırı olarak bunu değerlendirdik. Burada da bunu bir kez daha ifade ediyoruz. Üniversitemiz yalnız değil. Bu süreçte bunu hissettik. Üniversiteler yalnız değil. Bundan sonraki süreçte bu mücadeleyi yükseltmemiz önümüzdeki görev. Bütün üniversitelerin akademik, özgür, demokratik katılımcı kurumlar olması için çalışmalarımızı her koşulda sürdürmemiz, önümüzdeki görev olarak duruyor. İkinci sırada olduğu için, seçilmemiş olan bir adayın rektör olarak atanmasını meşru olarak kabul etmeyeceğimizi bir kez daha burada sizlerle paylaşıyoruz.''

‘Söylet’i eleştirebiliriz ama meşru bir rektördür’

2012 rektörlük seçimlerinde en yüksek oyu olan Yunus Söylet ile ilgili de konuşan Tükel, “Yaptıklarına karşı olabiliriz, eleştirebiliriz ama en yüksek oyu almıştır. Meşru rektördür. Bu her koşulda her dönemde böyle olması gerekir. Buna inanıyoruz ve başından beri de bunu savunuyoruz. Demokrasinin gereğidir bu. Sandığın iradesi, oy verenlerin kararına saygı göstermek, demokrasinin gereğidir. Üniversitelerdeki seçimlerinde sadece öğretim üyelerinin değil, tüm üniversite bileşenlerinin katılımıyla olması gerektiğini de bir kez daha ifade ediyorum“ dedi.

‘Diğer cumhurbaşkanları tarafsızdı’

Raşit Tükel’i desteklemek için salona gelen Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Daha önceki Cumhurbaşkanları tarafsız Cumhurbaşkanlarıydı. Bu Cumhurbaşkanı meydanlarda AKP için 400 milletvekili isteyen, AKP’nin seçim bildirgesini okuduğunu açıklayan, kendi ağzıyla açıklayan bir Cumhurbaşkanı dolayısıyla bu olayın yasallığını tamamen ortadan kaldırıyor'' şeklinde konuştu.

Tükel 1202, Ak 908 oy almıştı

İstanbul Üniversitesi Rektörü Yunus Söylet’in genel seçimlerde milletvekili adayı olmak için istifa etmesinin ardından 12 Mart’ta yapılan seçimde Prof. Dr. Raşit Tükel 1202 oyla birinci çıkmıştı. İkinci sıradaki Prof. Dr. Mahmut Ak 908 oyla almıştı. Seçimin ardından YÖK’e 6 adayın ismi gönderilmiş. YÖK Genel Kurulu aday sayısını 3’e indirerek listeyi Cumhurbaşkanlığı’na sunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da YÖK’ün listede 1’inci sıraya koyduğu Mahmut Ak’ı rektör olarak atadı.