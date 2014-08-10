İstanbul Üniversitesi ilk 100'de

İspanyol Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), üniversitelerin web üzerindeki tanınırlığı ve Web'i aktif kullanma etkinliğini ölçmek amacıyla dünya genelinde 20 bin üniversite üzerine araştırma yaptı. Araştırmaya göre İstanbul Üniversitesi dünyada 190. Avrupa'da 68. sırada yer alarak Türkiye'de Web'i en aktif kullanan üniversite oldu.

CSIC isimli araştırma kuruluşuna bağlı ‘Cybermetrics Lab’ tarafından açıklanan ‘Webometrics’ dünya üniversiteler sıralaması çerçevesinde, dünya genelinde 20 bin üniversitenin Web’te tanınırlığı ve Web’i aktif kullanma etkinliği değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda Web’i en aktif kullanan ve Web’te en çok tanınan ilk üç üniversitenin Harvard, Massachusetts Institute of Technology ve Stanford Üniversitesi olduğu ortaya çıktı. İstanbul Üniversitesi, listede dünya genelinde 190. Sırada, Avrupa genelinde ise 68. Sırada yer aldı.

839’dan 196’ya yükseldi

Radikal’de yer alan habere göre, 2012 yılında İstanbul Üniversitesi’nin 839. Sırada yer aldığını hatırlatan İstanbul Üniversitesi rektörü Yunus Söylet sözlerine şu şekilde devam etti: "2009 yılında başlattığımız İstanbul Üniversitesinde eğitim ve öğretimde, değişim ve dönüşüm sürecinin bir sonucu olarak dünya sıralamalarındaki yerimiz her yıl daha da iyi yerlere geliyor. Akademik çalışmalarımızın yanında kurumsal kimlik ve yeni medya alanlarındaki çalışmalarımızda devam ediyor. Kurumsal web sayfalarımız ve sosyal medya alanındaki yenilikçi çalışmalarımız sonucunda 2012 yılında 839 olan sıralamamız, 2013 yılında 400. sıralara kadar yükselmişti. Şimdi ise İstanbul Üniversitesi 190. sıraya kadar yükseldi. Bu sonuç hem öğretim üyelerimizin, hem idari personelimizin hem de öğrencilerimizin eseridir. Tüm İstanbul Üniversitesi mensuplarını tebrik ediyorum."

Diğer üniversiteler kaçıncı sırada?

Araştırmaya göre listedeki diğer Türk üniversitelerinin sıralamaları şöyle:

Ortadoğu Teknik Üniversitesi: 484

İstanbul Teknik Üniversitesi: 660

Ankara Üniversitesi: 683

Pamukkale Üniversitesi:740

Boğaziçi Üniversitesi: 747

Hacettepe Üniversitesi: 754

Bilkent Üniversitesi: 786

Anadolu Üniversitesi: 790

Gazi Üniversitesi: 797

Ege Üniversitesi: 829

Sabancı Üniversitesi: 961