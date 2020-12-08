İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı'nda kuraklık alarmı!

Düzce'de doğan ve Karadeniz'e dökülen, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı kuralık alarmı veriyor. Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, "Biz Hasanlar Barajı ve Melen Çayı’nda yaptığımız incelemeler neticesinde Hasanlar Barajı’nın yüzde 80’ninin tamamen kuruduğunu, Melen Çayı’nda da tamamen kurumalar var. Hiçbir şekilde su yok" diye konuştu.

Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, "Düzce’de ve Türkiye’de büyük bir kuralık söz konusu. Biz Hasanlar Barajı ve Melen Çayı’nda yaptığımız incelemeler neticesinde Hasanlar Barajı’nın yüzde 80’ninin tamamen kuruduğunu, Melen Çayı’nda da tamamen kurumalar var. Hiçbir şekilde su yok. Çok büyük bir kuralıkla karşı karşıyayız. Ben 60 yaşındayım. Bu yaşıma kadar Düzce’de böyle bir kuraklık görmedim" diye konuştu.

"Hasanlar Barajı'nda suyun bitmesi HES projelerinden kaynaklı, durdurulması gerekiyor"

Önlem alınması gerektiğini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu: "Her sene bu dönemlerde kar ve günlerce yağmur yağardı. Fakat bu sene 1 gram yağmur düşmedi. Yüzde 60-65 oranında kuralıkla karşı karşıyayız. HES projelerini de kapsayan bir önlemler zinciri alınması lazım.



Elektrik üretimi olsun diye Düzce merkeze su verilemiyor, köylere su verilemiyor. Bu HES projelerinin durdurulması lazım. Barajlarda su kalmadı. Hasanlar Barajı’nda suyun bitmesi tamamen HES projelerinden kaynaklı ve durdurulması gerekiyor."