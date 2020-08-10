İstanbul'un orta yerindeki tarihi kilise kalıntıları her geçen gün zarar görüyor

Fatih’te bulunan Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalma tarihi Aziz Polieuktos Kilisesi'nin kalıntıları her geçen gün zarar görüyor. Kilise kalıntılarının etrafı tellerle çevrilse de telleri kesip içeri giren bazı kişiler kalıntıların arasına derme çatma çadırlar kurdu. Ayrıca tarihi kilisenin kalıntıları çöplerle doldu.

’’Manzara görüldüğü gibi içler acısı’’

Tarihi kilisenin kalıntılarının olduğu yerdeki manzaraya tepki gösteren bir vatandaş, "Manzara görüldüğü gibi içler acısı. Her taraf pislik içinde. Yatanlar var, çöp atanlar var. Teli sökmüşler. Teli kaldırıp giriyorlar ve sonra tekrar kapatıyorlar. Tarihe verilen değer gözler önünde işte" diye konuştu.