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Kültür-Sanat

İstanbul'un ilk sosyal mesafeli festivali Chill-Out Festival, 5 Eylül'de yapılacak

Festival, Garden Fiesta’da düzenlenecek

31 Ağustos 2020 17:50

Chill-Out Festival, %100 Music sunumuyla 15. yılında 5 Eylül’de Garden Fiesta’da yapılacak. 

Chill-out Festival Istanbul 2020, sahne önüne kurulacak 2, 3 ve 4 kişilik kutularla sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak İstanbul'da düzenlenen ilk festival olma özelliği taşıyor.

Festivalde bu yıl, Oceanvs Orientalis, BaBa ZuLa, Majnoon, Lounge FM, Menachem 26 ve Chill-Out Festival’in kurucusu Cantanca sahne alacak.

Bugüne kadar yerli ve yabancı yüzlerce müzisyeni aynı sahnede buluşturan Chill-Out Festival, açık havada ve tamamen sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenecek.

Müzikseverlerin maskeleriyle katılacağı festivalin alanı ise düzenli olarak Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı gümüş iyon teknolojisi ile dezenfekte edilecek.

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