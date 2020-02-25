T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'un çeşitli semtlerinde Gezi karşıtı dövizler

25 Şubat 2020 10:30

Gezi Parkı davasında yargılananlarla ilgili beraat kararının çıkmasının ardından İstanbul'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler çeşitli yerlere "Gezi demokrasi düşmanlığıdır", "Gezi Sevgisizliktir" yazılı dövizler astı.

İstanbul'un çeşitli semtlerindeki otobüs duraklarına, duvarlara asılan dövizlerin profesyonel bir tasarımla yapılmış olması dikkati çekti. 

Dövizlerde "Gezi ilerlemeye engeldir", "Gezi sevgisizliktir", "Gezi demokrasi düşmanlığıdır" , "Gezi umutsuzluk" , "Gezi karanlıktır", "Gezi ihanettir", "Gezi şiddettir" yazıldı. 

Dövizlerde cümlelerin başına Hashtag işaretinin kullanılması sosyal medya çalışması yapılmak istendiği şüphesine de neden oldu.  

 

 

ETİKETLER

GeziGezi eylemleriİstanbulGezi DavasıDövizlerGezi karşıtı dövizler

İlgili Video

Murat Sabuncu ve Aydın Engin, Gezi kararını yorumladı: "Öyle sanıyorum ki duruşma aralarında telefonlar iyi çalıştı"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24