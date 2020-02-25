İstanbul'un çeşitli semtlerinde Gezi karşıtı dövizler

Gezi Parkı davasında yargılananlarla ilgili beraat kararının çıkmasının ardından İstanbul'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler çeşitli yerlere "Gezi demokrasi düşmanlığıdır", "Gezi Sevgisizliktir" yazılı dövizler astı.

İstanbul'un çeşitli semtlerindeki otobüs duraklarına, duvarlara asılan dövizlerin profesyonel bir tasarımla yapılmış olması dikkati çekti.

Dövizlerde "Gezi ilerlemeye engeldir", "Gezi sevgisizliktir", "Gezi demokrasi düşmanlığıdır" , "Gezi umutsuzluk" , "Gezi karanlıktır", "Gezi ihanettir", "Gezi şiddettir" yazıldı.

Dövizlerde cümlelerin başına Hashtag işaretinin kullanılması sosyal medya çalışması yapılmak istendiği şüphesine de neden oldu.