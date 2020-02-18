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Murat Sabuncu ve Aydın Engin, Gezi kararını yorumladı: "Öyle sanıyorum ki duruşma aralarında telefonlar iyi çalıştı"

18 Şubat 2020 18:17

Adil Ergin Bağcı

Gazeteci Murat Sabuncu ve Aydın Engin, Gezi davasında sanıklara beraat verilmesini değerlendirdi. Duruşmayı bir komediye benzeten Aydın Engin "Öyle sanıyorum ki oralarda telefonlar iyi çalıştı" dedi.

Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayı takip eden Aydın Engin  mahkeme heyetinin duruşma salonunun boşaltılması yönündeki kararını hatırlatarak, "Bugün Türkiye'de 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaba saba cambazhane komedisi sahneye kondu. Çünkü bütün dava boyunca son derece kararlı bir şekilde sanıklara hasmane davranıldı. En deneyimli ve en deneyimsiz gazeteciler de 'tamam bunun sonunda ağır bir hüküm verilecek' diye bekliyorduk. Birden bire hepimizi şaşırtan bir beraat geldi. İki defa duruşmaya ara verildi. Öyle sanıyorum ki oralarda telefonlar iyi çalıştı" dedi.

Sabuncu da dava ile ilgili, "Kavala hakkında AİHM ihlâl kararı alalı 70 günü geçti. Ömründen ömür çalındı. Sonu mutlu bitti ama bir sürü insanın üzerinde acılarını ve izlerini bırakarak bitti" ifadesini kullandı. 

Gezi Parkı davası | Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık beraat etti, yurtdışındaki 7 sanığın dosyası ayrıldı


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