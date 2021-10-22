İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 46 seviyesinde

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 22 Nisan'da yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 81,15'e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, sonbaharla birlikte başlayan yağışlara rağmen düşmeye devam ediyor.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 46,85 olarak ölçülürken, son bir haftada yaşanan düşüş yüzde 0,85 oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 37,62, Terkos'ta yüzde 50,41, Sazlıdere'de yüzde 22,86, Alibey'de yüzde 16,88, Büyükçekmece'de yüzde 44,15, Ömerli'de yüzde 73,76, Darlık'ta yüzde 45,03, Elmalı'da yüzde 56,72, Kazandere'de yüzde 11,07 ve Pabuçdere'de yüzde 2,85 olarak kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 406,98 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan 2021 yılında şu ana kadar alınan su miktarı ise 519,09 milyon metreküp oldu.

İstanbul'da 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16’ya kadar inen barajlardaki doluluk oranı, 22 Nisan'da yılın en yüksek seviyesi olan 81,15'e kadar çıkmıştı.

Son on yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 22 Ekim tarihi baz alındığında 2011'de yüzde 61,53, 2012'de yüzde 46,53, 2013'te yüzde 46,02, 2014'te yüzde 21,31, 2015'te yüzde 66,1, 2016'da yüzde 40,2, 2017'de yüzde 51,43, 2018'de yüzde 52,56, 2019'da yüzde 44,12, 2020'de ise yüzde 31,85 olarak gerçekleşmişti.