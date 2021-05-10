İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali: Bulutların Üstünde Edebiyat

Geçtiğimiz yıl hem dijital hem de fiziksel olarak düzenlenen İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali (İTEF) bu yıl ilk kez sadece dijital olarak okurlarla ekranlarda buluşmaya hazırlanıyor. 13. yılını kutlayan festival, 1 - 5 Haziran 2021 tarihleri arasında yazarları, yayıncıları, çevirmenleri ve kitap okumayı seven herkesi bir araya getirecek.

İTEF ekibi, edebiyatın, doğduğu coğrafyanın kültürüyle yoğrulup bir bulut gibi ülkeler üzerinde yükseldiğini ve farklı topraklara, farklı okurlara ulaştığını hayal etti ve bu yılki temayı da "Bulutların Üstünde Edebiyat" olarak belirledi. "Bir edebiyat yapıtı mutluluktan uçmanızı sağlayabilir; hatta sizi bulutların üstüne bile çıkarabilir," sözüyle temayı kucaklayan çocuk kitapları illüstratörü ve yazarı Deniz Üçbaşaran festival için bir görsel hazırladı.



Edebiyatseverler tüm etkinliklere ücretsiz katılabilecek. İTEF’in internet sitesinden konuşmalara kayıt olup ardından kayıtta belirtilen e-posta adresine gelen bağlantı ile Zoom üzerinden etkinliklere katılabilecekler. Simultane tercüme destekli etkinliklerde izleyiciler tüm söyleşileri Türkçe olarak izleyebilecek. İzleyicilerin yazarlara soru sorabilmesini mümkün kılacak olan Zoom katılımı 100 kişiyle sınırlıyken tüm etkinlikler İTEF'in Instagram, Facebook ve YouTube hesaplarından da canlı olarak izlenebilecek.

İTEF 2021 – Bulutların Üstünde Edebiyat Etkinlik Programı

1 Haziran 2021 Salı, Açılış Etkinliği

Saat: 20.00 - 21.00

Program: Dilek Başak’ın dilimize kazandırdığı ve 2021 yılında Siren Yayınları tarafından basılan "Miras" adlı kitabın yazarı ve Norveç edebiyatının en önemli seslerinden biri olan Vigdis Hjorth, bir aile portresinin arka planını resmederken gerçeklere dayalı travmatik bir geçmişin hikayesini anlatıyor.

Yazar: Vigdis Hjorth (Norveç)

Moderatör: Serda Kranda Kapucuoğlu

2 Haziran 2021 Çarşamba

Saat: 20.00 - 21.00

Program: Gülşah Ercenk’in çevirisiyle Yan Pasaj’dan yayımlanan ve Fransa’da çok satanlar arasında yer alan "Bugün Kalan Hayatımın İlk Günü", tek hayatı yoğun işi olan bir kadının sürpriz bir yolculukla farklı bir yola girmesini ve seçimler yapmasını anlatıyor.

Yazar: Maud Ankaoua (Fransa)

Moderatör: Feride Çetin

3 Haziran, Perşembe

Saat: 20.00 - 21.00

Program: Arap edebiyatının güçlü temsilcilerinden Halid Halife tarafından kaleme alınan ve Hümeyra Ruzvanoğlu Süzen çevirisiyle Delidolu’dan yayımlanan "Bu Şehrin Mutfaklarında Bıçak Yok" kitabında politik, dini ve cinsel zorbalığın gölgesi altında yaşayan Suriyeli bir ailenin üç nesle yayılan hikayesi anlatılıyor.

Yazar: Halid Halife (Suriye)

Moderatör: Ayça Derin Karabulut

4 Haziran 2021 Cuma

Saat: 20.00 – 21.00

Program: Yabancı Yayınları’nın okurlarla buluşturduğu "Kaos Yürüyüşü" serisi, "Biz Ölümlüler", "Son ve Ötesi" ve Delidolu’nun yayımladığı "Canavarın Çağrısı" kitaplarıyla tanıdığımız Patrick Ness, her kitabında genç okurlara farklı bakış açıları sunuyor ve şaşırtıcı kurgularıyla derin sorular akla getirerek okuru düşündürmeye yöneltiyor.

Yazar: Patrick Ness (ABD)

Moderatör: Elçin Demiröz Duru

5 Haziran 2021 Cumartesi, Kapanış Etkinlikleri

Saat: 15.00 – 16.00

Program: Pegasus Yayınları’ndan Sevinç Seyla Tezcan’ın çevirisiyle yayımlanan "Auschwitz Dövmecisi" ve "Cilka’nın Yolculuğu" kitaplarıyla tanıdığımız Heather Morris, Auschwitz-Birkenau toplama kamplarında geçen bir yaşam öyküsünü kaleme alıyor.

Yazar: Heather Morris (Avustralya)

Moderatör: D. Ayça Çakmak

Saat: 20.00 - 21.00

Program: Seda Ersavcı’nın çevirisiyle Çınar Yayınları’ndan çıkan "Leziz Kadavralar" kitabının yazarı Agustina Bazterrica, son dönemin en acımasız ve bir o kadar da dokunaklı distopyasını yazarak, var olan besin zincirine farklı bir bakış açısı sunuyor.

Yazar: Agustina Bazterrica (Arjantin)

Moderatör: Yankı Enki