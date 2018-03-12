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Yaşam

İstanbul uçağında güvenlik açığı: Sayım yapıldı, 2 yolcu fazla çıktı

Uçak, yaklaşık 2 saat 30 dakika gecikmeli olarak kalktı

12 Mart 2018 13:13

AnadoluJet'in Malatya-İstanbul seferini yapmak üzere kalkışa hazırlanan uçakta yapılan sayımda 2 yolcunun fazla çıkması sonucu rötar meydana geldi. Biletsiz 2 yolcu gözaltına alındı.

Saat 21.50'de 181 yolcu ile Malatya'dan İstanbul'a hareket edecek olan Anadolu Jet uçağında güvenlik açığı yaşandı. Hürriyet gazetesinden Süleyman Arat'ın haberine göre, kalkış için tüm hazırlıklarını yapan uçakta mürettebat, iç sayım sırasında yolcu sayısının fazla olduğunu farketti ve polise haber verdi.

Yapılan kontrollerde uçakta 183 yolcunun olduğu öğrenilirken, uçaktaki tüm yolcular aşağı indirildi, bagajdaki tüm eşyalar arandı. Uçağa yanlışlıkla bindiğini söyleyen iki kişi gözaltına alındı.

Uçak gecikmeli kalktı

21.50'de kalkması planlanan TC-SBS kuyruk tescilli, TK-7319 sefer sayılı uçak, yaklaşık 2 saat 30 dakika gecikmeli olarak kalktı. Gözaltına alınan iki kişinin ise polis merkezine götürüldüğü aktarıldı. 

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