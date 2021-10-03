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Yaşam

İstanbul'u toplu taşıma ile gezen Boji, bu kez vapur turunda

03 Ekim 2021 18:39

İstanbul'da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen Boji, GPS sayesinde adım adım takip ediliyor. Günde en az 30 kilometre toplu taşıma araçlarında gezdiği belirlenen Boji dün de vapurda görüldü.

Toplu ulaşım araçlarıyla İstanbul'u turlayan ve sosyal medyada gündem olan Boji'nin bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edildi. Günde en az 30 kilometre gezen Boji, metrobüs, metro ve otobüsün yanı sıra vapur da kullanıyor. Tüm yolculuk kurallarına vakıf olan Boji, vapurda görüldü. Boji'nin güverteden denizi izlemesi görüntülendi. 

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