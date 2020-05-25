İstanbul’u özleyenler için ‘Bir Pera Masalı’

Fatma Berber, Sümeyra Teltik, Selçuk Eracun tarafından kaleme alınan Bir Pera Masalı, her gün binlerce insanın önünden geçip gittiği tarihi mekânlara; bilinen salt bilgilerinin dışında, o mekânda yaşanmış veya yaşanmış olabilecek kısa hikâyelerle yeni anlamlar yüklüyor. Gündelik hayata dair tarihsel fragmanlar niteliğindeki bu hikâyelerle; gezgin okuyucuların mekânlara daha farklı gözle bakması amaçlanmış.



Bir Pera Masalı’nın sayfalarında okuyucu, mekanlarla ilişkili ünlü isimlerin yanı sıra, geçmişte Pera’nın Arnavut kaldırımlarında yürümüş sıradan insanlarla da karşılaşıyor.



Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın açılış gününde meydanda, Türkiye’nin ilk kadın heykeltıraşı Sabiha Ziya ile aynı kalabalıkta bulunan kahveci Kirkor; babası “Sekiz günlük ömrün varsa dokuz gün çalışacaksın” dediği için 100 yaşını geçmiş olmasına rağmen hamallığa devam eden Şerif Ağa; Ağa Camii Vakfı’nın 86 yaşındaki mütevellisi Ahmet Kemalettin Bey, ileriki yıllarda Melek Sineması’nda yapılacak ülkemizin ilk güzellik yarışmasını kazanacak olan, fakat öncesinde Melek Sineması’nda yer gösterici olarak çalışan Araksi Çetinyan, lokumcu Hacı Bekir’in kalfası İsmail, Zoğrafyon Rum Lisesi’nden uzaklaştırılan Bayan Efthalia, Tokatlıyan Oteli’nin eski uşağı yeni sahibi Nazi hayranı Medovitch, 1870 büyük Beyoğlu yangınını Galatasay Lisesi’nin önünden çaresizce izlemek durumunda kalan London Standart gazetesi muhabiri, Hamursuz Ekmek Fırını’na mayasız ekmek için un taşıyan Yosef ve Pera’yı 30 yıl kendini adeta hapsettiği evinin penceresinden izleyen Naum Duhani kitapta yer alan isimlerden.