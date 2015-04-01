İstanbul 'trafik sıkışıklığı'nda dünya birincisi

Navigasyon firması Tom'un dünyada 200'den fazla şehrin trafik yoğunluğunu ölçen 'Trafik Sıkışıklık Endeksi' açıklandı. Buna göre trafik sıkışıklığında önceki yıl Moskova'dan sonra ikinci sırada bulunan İstanbul, dünyada birinci sıraya yükseldi. İstanbul'daki sürücüler, akşam trafiğinde 30 dakikalık mesafeyi yüzde 109'luk gecikmeyle 62 dakikada kat ediyor.

Endekse göre bir önceki yıl Moskova'dan sonra ikinci sırada bulunan İstanbul, birinci sıraya yükselerek dünyada en çok trafik sıkışıklığı yaşanan şehir oldu.

Zaman’da yer alan habere göre, İstanbul'daki sürücülerin trafikte ortalama yüzde 58'lik bir gecikme yaşadığı ortaya çıktı. İstanbul'da yaşanan gecikme akşam trafiğinde ise yüzde 109'a ulaştı. Yani İstanbul'daki sürücüler 30 dakikalık bir mesafeyi yüzde 109'luk gecikme ile 62 dakikada kat ediyor.

Ortalama yüzde 58'lik gecikme ile dünyada ilk sırada bulunan İstanbul'u yüzde 55 ile Mexico City, yüzde 51 ile Rio de Janeiro, yüzde 50 ile Moskova ve yüzde 46 ile Salvador şehri izledi. Günün en yoğun trafiğinin yaşandığı akşam saatlerinde ise yüzde 109 ile lider olan İstanbul'u yüzde 103 ile Moskova takip ediyor. İstanbul dışında listede Ankara 34, İzmir ise 37. sırada bulunuyor.

Fazladan 125 saat trafikte geçiyor

Rapora göre trafik sıkışıklığı en çok akşam saatlerinde yaşanıyor. Dünyadaki sürücüler her yıl akşam saatlerinde fazladan ortalama 100 saatini trafikte geçiriyor. İstanbul'da ise trafikte sıkışarak kaybedilen fazladan süre 125 saate ulaşıyor. Dünyada trafik sıkışıklığı yüksek olan şehirlerin neredeyse tamamında akşam saatlerinde trafikte geçen süre ikiye katlanıyor.

Dünyada trafik sıkışıklığı en yüksek 20 şehir şöyle: