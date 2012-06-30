İstanbul trafiğini yadigâr köprü rahatlatacak

Fatih Sultan Mehmet ve Haliç köprülerindeki bakım çalışması nedeniyle yoğunlaşan trafiğin rahatlatılması amacıyla Balat-Hasköy arasına taşınan eski Galata Köprüsü'nün altından, 8 metre eninden ve 4.5 metre yüksekliğinden büyük deniz taşıtlarının geçemeyeceği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, iki yaka arasındaki kara bağlantıları ve dubalarının bakımı biten köprünün orta bölümünün bakımı başladı.

Çalışmalar nedeniyle köprünün orta bölümü bugün birleştirilerek, güvenli olarak trafiğe açılabilmesi için son teknik kontroller yapılacak.

Teknik kontrollerin tamamlanmasıyla beraber, 8 metre eninde, 4.5 metre yüksekliğindeki deniz taşıtlarından büyük taşıtların köprünün altından geçişi mümkün olmayacak.