Köprü trafiğine takılmamak için neler yapılmalı?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde üç şeridi 3 ay kapatacak onarım ve tadilat işleri başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bakım sürecinin İstanbul trafiğini etkileyeceğini belirterek ‘‘Gerekli tedbirleri aldık. Burada sürücülerimize önemli sorumluluk düşüyor. Trafik te mümkün mertebe bu saatleri dikkate alarak ve toplu taşımaları kullanarak veya birlikte araç kullanarak bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz” dedi.

İDO CEO’su Önder Sezgi de ‘‘ İstanbul 3 ay boyunca denizdeki otobanı kullanacak. Bize burada büyük iş düşüyor. Yolcu ve araçların konforlu bir şekilde seyahat etmeleri için elimizden geleni yapacağız’’ dedi.

Kim ne önlemler aldı, İstanbullular ne yapmalı? Radikal gazetesinde Fatih Yağmur imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Start verildi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 3 şerit 3 ay kapalı. İlk çalışma Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçişte yapılacak.

Galata Köprüsü de bakımda. Bu gece köprü 01:30 - 04:30 arasında bakıma alınacak.

Araçlar için

Sürücülerin tek alternatifi Sirkeci-Harem arabalı vapur.

İDO Sirkeci-Harem hattında çalışan arabalı vapur sayısı 4’ten 6’ya çıkarıldı.

Bu hatta bugünden itibaren tarifeye bağımlı çalışılmayacak. Doldur-boşalt usulüyle çalışılacak.

Gece 22.30’a dek yapılan seferler 24.00’e kadar uzatıldı.

1 arabalı vapur yedekte bekletilecek.

Dikkat!

Hafta sonu vapur sayıları Eskihisar-Topçular hattında oluşan yoğunluk nedeniyle arttırılamayacak ve sadece 4 vapur çalışacak. Dolayısıyla haftasonları Sirkeci-Harem hattında trafik yoğunluğu artacak.

Ücret tarİfesİ

Sirkeci-Harem hattında iki farklı ücret tarifesi uygulanıyor:

Normal saatler ve PİK saatler.

(Harem-Sirkeci yönünde sabah

07:00 - 10:00,

Sirkeci-Harem yönünde akşam

16:00 - 21:00)

Araç tipi Normal Saatler (TL) PİK Saatler (TL)



Motorsiklet 3.50 4.50

Otomobil 6.50 8.50

4*4 Arazi Jip 6.50 15.00

Minibüs 8.50 12.00

Yayalar için

DENTUR: Küçüksu-Tokmakburnu (köprü civarı) hattında ek sefer için şehir hatları ile görüşüyor.

Üsküdar- Beşiktaş sefer sayısını sıklaştırdı.

TURYOL: Üsküdar-Eminönü ve Kadıköy-Eminönü arasında sefer sayısı arttı.

Metrobüs: Onarımlar sırasında Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme arasında 30 saniyede bir aksamadan metrobüs seferleri yapılmaya devam edilecek. İETT trafiği daha da sıkıştıracağı için sefer sayılarını artırmadı.

Araçta tek kİşİ olmamalı

Trafik operatörü Alpay Konar: İşlere gidiş-gelişlerde trafiğe çıkış saatleri sürücüler tarafından daha iyi organize edilmeli. Daha erken trafiğe çıkmak herkese fayda getirecektir.

Tüm gün yoğunluk oluşabileceği için muhakkak alternatif planlar yapılmalı ardından trafiğe çıkılmalı.

Boğaz köprüsüne yüklenmeler çok fazla olacağı için deniz ulaşımı kullanılmalı.

Vatandaşlar mümkün olduğunca toplu taşımayı kullanmalı.

Sürücülerde birbirleriyle paslaşarak tek araçta birden fazla kişiyle seyahat etmeli.