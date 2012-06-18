FSM Köprüsü'nde 3 aylık trafik çilesi başladı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün (FSM) 3 şeridi asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 3 ay boyunca kapalı kalacak. 24 saat 3 vardiya sürecek çalışmalarda FSM’nin her etapta 3 şeridi kapatılacak ve çalışmalar 17 Eylül'e kadar sürecek. İlk çalışma Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte yapılacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 aşamalı olarak yapılacak asfalt yenileme çalışmalarında her aşamada bir yöndeki 3 şerit kapatılacak, kalan 5 şerit, bir istikamette 3 şerit, diğer istikamette 2 şerit olmak üzere trafik akışı sağlanacak. Köprünün çalışılan kısımları, geceli-gündüzlü kapatılması zorunlu olacak.

Topbaş: İstanbul ciddi etkilenecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, vatandaşların toplu taşıma araçlarına yönelmesinin yaşanan sıkıntıyı hafifletebileceğini belirterek, “Yoksa sıkıntıyı çekeceğiz, bu gerçek bizim de hoşumuza gitmiyor. Hele yazın turizmin en etkin olduğu bir dönemde, okullar tatil olmasına rağmen, çok fazla trafik olmayacağını düşünsek bile en nihayetinde İstanbul büyük bir şehir. Günde 2 milyon aracın hareket ettiğini düşünürsek, İstanbul ciddi etkilenecek. Ama bu kaçınılmaz.” diye konuştu.

Haliç Köprüsü'nde başlanacak asfalt çalışmalarının ise 15 günde bitirilmesi planlanıyor. Ayamama Deresi’ndeki ıslah çalışmaları nedeniyle de Mahmutbey batı kavşağı trafiğe kapatılacak.