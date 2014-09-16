İstanbul trafiğini Lady Gaga ve Galatasaray vuracak

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga bu akşam İTÜ Stadyumu’nda hayranlarının karşısına çıkıyor. Yine bu akşam Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında TT Arena’da Belçika’nın güçlü temsilcisi Anderlecht’i konuk edecek. Konser ve maça toplamda 100 bini aşkın izleyicinin katılması bekleniyor. TT Arena ve İTÜ Stadyumu’nun birbirine çok yakın olması, konser ve maçın da hemen hemen aynı saatte başlaması nedeniyle bölgede büyük yoğunluğun yaşanması bekleniyor.

İTÜ Stadyumu’nda geçen Mayıs ayında düzenlenen Justin Timberlake konseri öncesinde trafik adeta kilitlenmişti. Konser sonrasında ise büyük izdiham yaşanmış, izleyiciler geri dönüş yolunda büyük sıkıntı yaşamıştı.

TT Arena ve İTÜ Stadyumu İstanbul’un ana arterlerinin üzerinde yer alıyor. Fatih Sultan Mehmet’e giden TEM yolunun hemen yanında yer alan TT Arena civarındaki yoğunluk uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oluyor.

İTÜ Stadyumu’ndaki konserler ise ara yollarda yaşanan yoğunluğun ana yollara kadar uzamasına sebep olabiliyor. Bu sebeplerle bu akşam iki büyük organizasyonun birbirine çok yakın yerlerde, hemen hemen aynı saatlerde yapılacak olması nedeniyle ulaşımda yine yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Uzmanlar ise akşam iş çıkışı evlerine gidecek İstanbulluların yola erken çıkması ve toplu taşıma araçlarını kullanması yönünde tavsiyede bulundu.