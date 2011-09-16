İstanbul trafiğine kadın eli

T24 - Kadın istihdamını desteklemek amacıyla başlatılan projeyle işsiz kadınlar taksi şoförü olarak istihdam edilecek. 17 Eylül'de göreve başlayacak olan şoförler, modacıların tasarladığı özel kıyafetleri giyecek.



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından desteklenen ve basta İstanbul olmak üzere, Türkiye genelinde uygulanacak projeyle, özel bir eğitimden geçirilen işsiz kadınlar taksi şoförü olarak yetiştirilecek.



Proje kapsamında ilk mezunlar, modacıların tasarladığı özel kıyafetlerle İstanbul trafiğine çıkmak için direksiyon başına geçecek.



Kadın şoförler 17 Eylül Cumartesi günü Beylikdüzü As Taksi durağında düzenlenen etkinlikle göreve başlayacak.



İlk seferde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur ve Kurumsal Moda tasarımcısı Selda Eruzun da hazır bulunacak.





