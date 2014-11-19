İstanbul trafiğine 'hava taksi' çözümü

İSPARK tarafından ilk olarak Kısıklı ve Kadıköy'de hayata geçirilen helikopter pistleri "heliportlar", 2015 yılında Sütlüce, Şişli ve Yenikapı olmak üzere 3 yeni noktada daha açılacak. Yeni pistlerin de açılması ile hava taksi ve şehiriçi uçuşlar planlanıyor.

Hava taksi ile Kadıköy-Yenikapı 3, Üsküdar-Şişli 4, Kadıköy-Sütlüce arası 6 dakika olacak.

AA muhabirinin İSPARK'dan aldığı bilgiye göre, Heliport Projesi, İstanbul trafiğine havadan çözüm sunuyor. Trafiğin yoğun olduğu ana arterlerde helikopterlerin iniş ve kalkışları için alternatif bir çözüm olarak kullanılan heliport, yalnızca ulaşımda değil pek çok farklı alanda İstanbul için önemli değerler üretiyor.

Kadıköy ve Üsküdar Kısıklı'da, içlerinde yolcu bekleme salonlarının da bulunduğu modern pistlerle hizmet veren İSPARK, hava ulaşımını daha etkin şekilde kullanmak adına Sütlüce, Şişli ve Yenikapı pistleri için kolları sıvadı. İmar plan tadilatları devam eden noktaların 2015 yılında hizmete açılması hedefleniyor.

Kadıköy Heliportu'na 1000'e yakın iniş gerçekleşti

İSPARK tarafından hizmete alınan Kadıköy Heliportu trafiğin izlenmesinden hasta ve organ nakillerine, yerli ve yabancı turistlerin hava turlarından şehirlerarası yolcu ulaşımına kadar farklı alanlarda kullanılıyor.

Anadolu Yakası'nın hava trafiği için önemli bir transfer noktası haline gelen Kadıköy Heliportu'na her geçen gün artan bir talep bulunuyor. Yaklaşık 3 yıllık süreç içinde Kadıköy Heliportu'na ticari sağlık ve şehir turlarını da kapsayan 1000'e yakın iniş gerçekleşti.

Hava taksiler geliyor

Günümüzde şehiriçi ve şehirlerarası helikopter yolculuğunun giderek artması üzerine harekete geçen İSPARK, yeni pistlerin de açılması ile hava taksi ve şehir içi uçuşlar planlıyor. Hava taksi ile Kadıköy-Yenikapı 3, Üsküdar-Şişli 4, Kadıköy-Sütlüce arası 6 dakika olacak.

'Hava ulaşımını rahatlatmayı ve genişletmeyi planlıyoruz'

İstanbul'da hava ulaşımını bir alternatif haline getirmeyi planladıklarını belirten İSPARK Genel Müdürü Mehmet Çevik, şunları kaydetti:



"İstanbul'da bulunan Heliport sayısını kısa sürede artırarak hava ulaşımını rahatlatmayı ve genişletmeyi planlıyoruz. Konu ile ilgili çalışmalarımız ve sektör temsilcileri ile görüşmelerimiz hız kesmeden devam ediyor. İBB ile koordineli çalışarak şehir turları, kültür turları, sağlık, ambulans hizmetleri ve eğitim uçuşlarının yapılmasına katkı sağlayan heliportları kent genelinde daha etkin hale getireceğiz."



