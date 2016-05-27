İstanbul Tiyatro Festivali için son iki gün

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 2 -28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 20. İstanbul Tiyatro Festivali yarın sona erecek.



Yurt dışından 9, Türkiye’den 23 oyun, dans ve performanstan oluşan 32 gösteriyi ve zengin içerikli 18 yan etkinliği 25 farklı mekanda sanatseverlerle buluşturan festival son iki gününde de tiyatroseverlere dopdolu bir program sunuyor.

Christian Rizzo İstanbul’dan ilham aldığı gösterisi ile festivalde

Christian Rizzo’nun 2004 yılında İstanbul’da bir festivalde izlediği bir halk dansının anılarından esinlenerek yarattığı 'Gerçek Hayattan Alınmıştır', Avingon Festivali’nin ana programına daha önce Sakınan Göze Çöp Batar isimli projesi ile katılan Kerem Gelebek’in de aralarında bulunduğu sekiz dansçı tarafından sahnelenecek. Dansın toplumlarla nasıl bir ilişki kurduğunu ve hareketlerin insanları birbirine nasıl bağladığını inceleyen Rizzo, Gerçek Hayattan Alınmıştır’ın koreografisini canlı müzik eşliğinde enerjik modern dans hareketleri üzerine kurguluyor.

Koreograf Christian Rizzo, bir rock grubunun üyesiyken 1996 yılında şans eseri katıldığı bir seçmede Fransız Dansçı ve Eğitmen Mathilde Monnier’in çok beğendiği bir performans sergiler. Rizzo’nun hayatı bu elemelerin ardından bambaşka bir yöne doğru seyretmeye başlar. Kısa süre sonra kendi performanslarını, dans enstalasyonlarını yazmaya ve yönetmeye başlayan Rizzo, 1997 senesinde kendi dans topluluğu olan l’association fragile’i kurdu. Tüm koreografilerinde gerçek insanlar ve gerçek hayat hikayelerinden etkilendiğini ifade eden Rizzo, bugün Avrupa kültür-sanat dünyasının en önemli kişiliklerinden biri olarak anılıyor. Canlı müzik eşliğinde sekiz erkek dansçının sahneleyeceği 'Gerçek Hayattan Alınmıştır', 20. İstanbul Tiyatro Festivali’nin en iddialı yapımlarından biri. Dans performansı 27 Mayıs’ta 20.30’da Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde olacak.

'Shakespeare ‘in Ölümleri' tek oyunda

Shakespeare’in Bütün Ölümleri adlı yapımda Shakespeare oyunlarında, sahne üzerinde gerçekleşen yetmiş beş ölüm İngiltere’nin en yetenekli dört soytarısı olan Spymonkey topluluğu tarafından canlandırılıyor. Oyuncular, 'Bütün Ölümler'i bazen uzatarak, bazen altını üstüne getirerek, bazen dokunaklı, bazen müzikal ve her daim deli dolu bir şekilde aktarıyor. Ölümünün 400. yılında Shakespeare’e ağırbaşlı, kasvetli ve hayli komik bir saygı duruşu niteliğindeki oyunu Tim Crouch yönetiyor. Oyun, 27 Mayıs’ta 20.30’da Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde olacak.

Festivalde bu hafta ayrıca Shakespeare’in ünlü oyunlarından 'Macbeth' yer alıyor. Oyun 27 Mayıs Cuma 20.30'da Üsküdar Tekel Sahnesi'nde olacak.

Festivalin son oyunu ‘Godot’yu Beklerken’

Festival, yoğun ilgi üzerine daha önce biletleri hızla tükenen ve festivalin açılış oyunu olan, yönetmenliğini Şahika Tekand’ın yaptığı ve Studio Oyuncuları’nın sahneleyeceği, Samuel Beckett’in en önemli tiyatro metinlerinden biri olan 'Godot’yu Beklerken' oyunu ile sonlanıyor. Şahika Tekand, oyunda beklemek eylemi ve beklenti, umut etmek ve umutsuzluk, varolma arzusu ve varolmaya mahkumiyet kavramlarını, doğuşla vadedilen geleceğin sonluluğunun yarattığı akıl dışılık ve bunu akla uygun kılmak üzere verilen çaresiz uğraşıyı ifade eden bir düzen kuruyor. İstanbul Tiyatro Festivali oyunun ortak yapımcılığını üstleniyor. Onur Berk Arsalanoğlu, Cem Bender, Sedat Kalkavan, Nilgün Kurtar, Mehmet Okuroğlu, Yiğit Özşener’in rol aldığı oyun, 28 Mayıs’ta 20.30’da Uniq İstanbul’da bir kez daha seyirciyle buluşuyor.