İstanbul Tiyatro Festivali, perdelerini 'Godot'yu Beklerken' ile açmaya hazırlanıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 20. İstanbul Tiyatro Festivali, 3 Mayıs Salı akşamı perdelerini Şahika Tekand’ın yönettiği Samuel Beckett’in 'Godot’yu Beklerken' oyunu ile açıyor. Festival, 28 Mayıs tarihine kadar yurtdışından 9, Türkiye’den 23 oyun, dans ve performanstan oluşan 90’a yakın gösterim sunacak.

28 Mayıs tarihine kadar devam edecek festival programında yer alan 23 yerli yapımdan 21’inin Türkiye prömiyeri, uluslararası bir yapımın ise dünya prömiyeri gerçekleştirilecek. Festivalde yer alan yerli projelerin 9’u, uluslararası projelerin ise 4’ü İstanbul Tiyatro Festivali’nin ortak yapımcılığında sahnelenecek.

Festival kapsamında 1 ay boyunca 25 farklı mekânda sahnelenecek 90’a yakın gösterimin yanı sıra ünlü konukların ve uzmanların katılacağı ücretsiz söyleşi, gösteri, sempozyum, sergi, ustalık sınıfı ve atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek. 20. İstanbul Tiyatro Festivali programıyla ilgili tüm bilgilere tiyatro.iksv.org adresinden ulaşılabilir.

20. İstanbul Tiyatro Festivali’nin bülteni şöyle:

Festival, Samuel Beckett’in “Godot’yu Beklerken” oyunu ile açılıyor

3 Mayıs Salı, 4 Mayıs Çarşamba, 20.30, Uniq Hall, Uniq İstanbul

20. İstanbul Tiyatro Festivali, yönetmenliğini Şahika Tekand’ın yaptığı ve Studio Oyuncuları’nın sahneleyeceği Samuel Beckett’in önemli tiyatro metinlerinden biri olan Godot’yu Beklerken oyunu ile açılıyor. Festivalin ortak yapımcılığını üstlendiği Godot’yu Beklerken oyunu 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde Uniq İstanbul’un desteğiyle Uniq Hall, Uniq İstanbul’da tiyatroseverlerle buluşacak. Oyununcu kadrosunda, Onur Berk Arslanoğlu, Cem Bender, Sedat Kalkavan, Nilgün Kurtar, Mehmet Okuroğlu ve Yiğit Özşener yer alıyor. Şahika Tekand prömiyerini festivalde yapacağı oyununda, beklemek eylemi ve beklenti, umut etmek ve umutsuzluk, var olma arzusu ve var olmaya mahkûmiyet kavramlarını sorguluyor.

Elvin Beşikçioğlu

yönetmenliğinde “Hizmetliler”

4 Mayıs Çarşamba, 5 Mayıs Perşembe, 20.30, Tatbikat Sahnesi

Yönetmenliğini Elvin Beşikçioğlu’nun üstelendiği Jean Genet’nin “Hizmetçiler” adlı yapıtından yeniden kurgulanarak sahneye taşınan Hizmetliler, 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde Tatbikat Sahnesi’nde olacak. Hizmetliler, yaşamları sadece hizmet etmek üzere kurulu, başkalarının memnuniyeti kadar bir yaşam hakkına sahip, iki hizmetçinin bir hanımefendi kimliği içinden süzülüp, yaşamın kıyısında, varlıktan hiçliğe, hiçlikten varlığa dönüştükleri, yitip giden bir “öteki” hikâyesi. Genel Sanat Yönetmenliği’ni Erdal Beşikçioğlu’nun yaptığı oyunun yönetmenliğini ise Elvin Beşikçioğlu ve Binnaz Dorkip birlikte üstleniyor.

Ferit Edgü’nün romanından bir uyarlama:

O / Hakkari’de Bir Mevsim

5 Mayıs Perşembe, 6 Mayıs Cuma, 20.30, Talimhane Tiyatrosu

İstanbul Tiyatro Festivali’nin “Yeni Dalga” başlığı altında, 2013 yılında Galatasaray Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (GSÜTT) bünyesinde yetişip sahneye çıkan genç tiyatrocular tarafından kurulan Sarı Sandalye ekibinin yeni oyunu O / Hakkari’de Bir Mevsim sahnelenecek. Oyun, kendini bir gün ülkenin doğusunda, bir dağ başında, Hakkâri’nin Pirkanis köyünde bulan O’nun düş ile gerçek arasında yol alırken bir yandan orada varolma savaşı anlatılıyor. Erhan Çene, Yiğit Tuna ve Çağdaş Ekin Şişman’ın Ferit Edgü’nün Hakkari’de Bir Mevsim isimli romanından uyarladığı oyunun yönetmenliğini Yiğit Tuna ve Çağdaş Ekin Şişman üstleniyor. O / Hakkari’de Bir Mevsim, 5 ve 6 Mayıs’ta Talimhane Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Ünlü yönetmen Cassiers’in "Merhametliler"i dünya prömiyerinin ardından festivalde

6 Mayıs Cuma, 20.00, 7 Mayıs Cumartesi ve 8 Mayıs Pazar, 18.00, Uniq Hall, Uniq Istanbul

20. İstanbul Tiyatro Festivali, dünya tiyatrosunun adından en çok söz edilen, bu alana getirdiği yenilikçi yaklaşımla tanınan yönetmenlerden Guy Cassiers ile Avrupa’nın önemli tiyatro topluluklarından Toneelhuis ve Toneelgroep Amsterdam’ı ağırlıyor. Avrupa Birliği Yaratıcı Avrupa Programı’nın katkıları, Toneelhuis ve Toneelgroep Amsterdam ortak prodüksiyonuyla Guy Cassiers’in yönetmenliğinde hayata geçen ve bir SS subayının gözünden II. Dünya Savaşı’nı aktaran Merhametliler (The Kindly Ones), festival kapsamında üç gösterimle seyirciyle buluşacak.

Festivalin ilk defa bir Avrupa Birliği projesinin ortak yapımcıları arasında yer aldığı Merhametliler, 6-7-8 Mayıs tarihlerinde Uniq İstanbul işbirliğiyle, Uniq Hall Uniq İstanbul’da tiyatroseverlerle buluşacak. Oyunun 7 Mayıs Cumartesi günü yapılacak gösteriminden sonra yönetmen Guy Cassiers ile bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

Ünlü yönetmen Guy Cassiers ve dramaturg Erwin Jans tarafından Jonathan Littell’in aynı adlı kitabından tiyatroya uyarlanan Merhametliler, II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan soykırımı dönemin Almanyasının, sadece canavarlar ve sapkınlarla değil, aynı zamanda Nazizmin etrafında toplu bir deliliğe doğru ilerleyen sıradan insanlarla dolu olduğunu anlatıyor. Dilin gücü ile insan davranışının karanlık yüzünü de gösteren oyunda izleyici, failin düşünüş biçiminin içine sokuluyor ve onunla huzursuz edici bir ilişki kurması sağlanıyor.

Orhan Pamuk imzalı “Gizli Yüz” Mesut Arslan’la sahnede bir peri masalına dönüşüyor

6 Mayıs Cuma, 20.30, 7 Mayıs Cumartesi 15.00 ve 20.30, 8 Mayıs Pazar 15.00, Moda Sahnesi

Orhan Pamuk’un aynı adlı film senaryosundan Mesut Arslan tarafından tiyatroya uyarlanan Gizli Yüz (Secret Face), kimlik üzerine kurulmuş, günümüzde geçen bir peri masalı. Oyun, genç bir fotoğrafçıyla hoş, esrarengiz bir kadının farklı şehirlerde düş ve gerçeğin sınırında dolanmasını anlatıyor. Erki De Vries’in yaratıcı ışık koreografisi, Mesut Arslan’ın güçlü uyarlaması ve yönetmenliğiyle birleşerek oyunda izleyiciye farklı bir deneyim sunulacak. İstanbul Tiyatro Festivali’nin de ortak yapımcılığını üstlendiği Gizli Yüz, 6-7-8 Mayıs’ta Moda Sahnesi’nde olacak.

I. Dünya Savaşı’na dair bir kara komedi :

Aslan Asker Şvayk

7 Mayıs Cumartesi, 8 Mayıs Pazar, 20.30, Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen ve yönetmenliğini Yunus Emre Bozdoğan’ın üstlendiği Aslan Asker Şvayk, I. Dünya Savaşı’nı tetikleyen Saraybosna suikastı haberinin gelişiyle başlayan ve sonrasında iyi kalpli ve saf savaş gönüllüsü Şvayk’ı ve ordudaki maceralarını anlatıyor. Jaroslav Hašek’in kaleme aldığı Aslan Asker Şvayk, hikâyeyi mizahi bir dille ele alıp, savaş çığırtkanlığını, militarizmi, insanlık tarihinin en acımasız savaşlarını, tüm anlamsızlıkları ve gülünçlükleriyle yerden yere vuran bir kara komedi olarak dikkat çekiyor. Aslan Asker Şvayk, 7 ve 8 Mayıs’ta Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

Bir dans performansı: Büyükannem Bir Taş

7 Mayıs Cumartesi ve 9 Mayıs Pazartesi, 20.30 / 8 Mayıs Pazar, 18.00, Salon

20. İstanbul Tiyatro Festivali’nin “Oyun Salonu” projesi kapsamındaki Büyükannem Bir Taş, yeni bir oluş biçimi olarak güvenmeyi, kendini açmayı öneren ve bu toprakların misafiri olduğumuzu unutmamamızı dileyen bir dans performansı. koreografisini yapan Aslı Bostancı ve Senem Gökçe Oğultekin tarafından sahnelenen Büyükannem Bir Taş, 7-8-9 Mayıs’ta Salon’da seyirci karşısında olacak.

Festival Biletleri

20. İstanbul Tiyatro Festivali biletleri Biletix satış noktaları, Biletix Çağrı Merkezi (0216 556 98 00), Biletix web sitesi (www.biletix.com), Ana gişe İKSV’den (10.00–18.00 saatleri arasında açık olan ana gişe Pazar günleri kapalıdır) alınabiliyor.

Biletler, gösterim günlerinde gösteriden 2 saat önce etkinlik mekânındaki gişeden de alınabilir. Lale Kart sahipleri festival biletlerinde %25’e varan özel indirimlerden yararlanabilecekler. Bilet alımlarında kredi kartı da geçerli olacak ve her gösteride tam biletlerin yanı sıra öğrenciler için indirimli bilet de satılacak.

20. İstanbul Tiyatro Festivali programı ve etkinlikleriyle ilgili tüm gelişmeler sosyal medya kanallarının yanı sıra AppStore ve Google Play’den indirilebilen İKSV Mobil uygulamasından da takip edilebilir.