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Kültür-Sanat

İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında gösterilmesi planlanan III. Richard oyunu iptal edildi

Biletlerin iadesi İKSV ve Biletix gişelerinden yapılacak

06 Kasım 2017 20:14

İstanbul Tiyatro Film Festivali kapsamında 17 ve 18 Kasım tarihleri arasında gösterilmesi planlanan III. Richard adlı oyunun, topluluğun kararı sonucu iptal edildiği açıklandı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen festival kapsamında oyuna biletli izleyicilerin, biletlerini başka bir oyunda kullanabilecekleri de belirtildi. 

İstanbul Tiyatro Festivali'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, izleyicilerin 31 Aralık 2017 tarihine kadar İSKV veya Biletix gişelerine başvurarak biletlerinin iadesini alabilecekleri duyruldu.

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