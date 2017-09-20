İstanbul Tiyatro Festivali artık her yıl yapılacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) 1989 yılında düzenlemeye başladığı ve 2002 yılından bu yana iki yılda bir gerçekleştirilen İstanbul Tiyatro Festivali bu yıldan itibaren artık her yıl düzenlenecek. İKSV tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş’ın sponsorluğunda düzenlenen 21. İstanbul Tiyatro Festivali, 13-26 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival, bu yıl Türkiye’den ve yurt dışından çeşitli oyun, dans, performans ve yan etkinliklerden oluşan zengin bir programla tiyatroseverlerle buluşacak.

21. İstanbul Tiyatro Festivali’nin programı 27 Eylül Çarşamba akşamı 18.30’da Zorlu PSM Sky Lounge’da yapılacak bir basın toplantısıyla açıklanacak.

21. İstanbul Tiyatro Festivali Basın Toplantısı ve Ödül Töreni’ne, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri’den Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca, Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu ve İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz konuşmacı olarak katılacak.

Mert Fırat’ın sunuculuğunu üstleneceği gecede, festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketlerinin yanı sıra festivalin Onur Ödülleri de takdim edilecek. İstanbul Tiyatro Festivali’nin bu yılki Onur Ödülleri, gazeteci, yazar Zeynep Oral ile senarist, yönetmen, sahne tasarımcısı Duygu Sağıroğlu’na verilecek. Koreograf Angelin Preljocaj’ın ödülü ise 18 Kasım’daki gösterisinin ardından sunulacak.

Geceye festivale katkıda bulunan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra festivale Türkiye’den katılacak topluluklar ve sanatçılar da davetli olacak.