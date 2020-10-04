İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Üresin: Sokağa çıkma yasağı dışında diğer önlemler alınmalı

İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yağız Üresin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin olarak, “Ben ne aşırı iyimserim ne de aşırı kötümser. İyimser olduğum nokta şu: Orta şiddetli kontrol olursa… Maske kullanmak, mesafe vs… Yapılabilir önlemlerle bu salgın azalır. Karşılaştığımız şey kontrolsüzlüğün sonucu. Virüs bir şey yapmıyor. Aynı önlemleri alsak yine 15-20 gün içinde kontrol olur. Sokağa çıkma yasağı dışında diğer önlemler alınmalı." dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Üresin, "İlkbaharda standart tedbirler alınınca virüsün yayılması engellendi. Maske, hijyen, mesafe… Sokağa yansıyınca olumlu sonuçlar alındı” dedi.

Üresin, “Mesele aşıyı ve ilacı bulmak değil bulduktan sonra uygun fiyatla halka ulaştırmak mesele. Aşının ne kadar yaygınlaştırılacağını konuşuyorum. Türkiye'de 13 aşı çalışma olması iyi mi? Değil. Serbest piyasa, kapitalizm bu! Seçip, birisinin üzerinde çalışmak lazım. İlaç için de böyle. Oxford'dan bir hoca ‘Keşke başından bir ilaç seçseydik ve yoğunlaşsaydık' dedi. Komünist olmak gerekiyor o zaman. Kapitalizm ise sadece kazanmak gerekiyor.” düşüncesini dile getirdi.