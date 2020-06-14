İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek: Koronavirüs influenza benzeri bir hastalığa dönüyor diyebiliriz

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

Koronavirüs influenza benzeri bir hastalığa dönüyor diyebiliriz

Koronavirüs salgınında vaka sayısının artmasına rağmen hastanede yatan kişi sayısının artmamasına dikkat çekerek virüsün influenza benzeri bir hastalığa dönüştüğünün söylenebileceğini belirtti.

Tükek, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilerin ardından vaka sayılarındaki artışı yorumladı.

Tükek, “Vaka sayısı yani PCR pozitif kişi sayısı artar, hastanede yatan hasta sayısı artmaz ise ki şu an durum biraz böyle, hastalık influenza benzeri bir hastalığa dönüyor diyebiliriz. Ancak yaşlılarımız sahaya yeni çıkıyor, bu durumu değiştirebilir. Seyrin böyle devam etmesi kötü değil” yorumunda bulundu.