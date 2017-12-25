İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı: Belirli bölgelerdeki 300 taksici tüm düzeni bozuyor

İstanbul'da 800 bin sefer yaparak 1.5 milyon kişi taşıyan taksicilerle ilgili şikâyet bitmiyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’na göre, belirli bölgelerde çalışan 300 taksici tüm düzeni bozuyor. Oda Başkanı Yahya Uğur, bu bölgeleri, “Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı ve Kurtköy’deki Sabiha Gökçen Havalimanı, Şişli’de Cevahir AVM’nin önü, Taksim’de The Marmara Oteli’nin önü, Sultanahmet, Yenikapı İDO İskelesi, Eminönü Mısır Çarşısı civarı, Beyazıt bölgesi ve Anadolu yakasında Uzunçayır bölgesi” diye sıraladı.

Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberi şöyle:

Yağışlı, soğuk havada saatlerce taksi bulamayanlardan biri de belki sizsiniz... Taksicilerle ilgili kısa mesafeye gitmeyen, turist dışında yolcu almayan, yolu uzatıp müşteriyi kazıklayan ya da el çabukluğuyla müşteriden aldığı 50 TL’yi 5 TL ile değiştirip “5 TL verdiniz” diyerek dolandırıcılık yapan birçok olumsuz örnek basına yansıdı. Dahası, alkol ya da uyuşturucuyla direksiyon başına geçen bile oldu. Sosyal medyada her gün onlarca şikâyet paylaşılıyor...

"Sabıkaya, ehliyete, cezasına bakan yok"

Belirli bir standartta olması gereken taksiler ne yazık ki boşta kalanın mesleği haline gelmiş durumda. Plaka sahibini ikna eden, aylık plaka kiralayan kim olursa, direksiyonun başına geçebiliyor. Sabıkası, ehliyeti, ceza puanı var mı yok mu; bakan yok. Trafik denetlemelerine takılmadan bu mesleği yapıyorlar. Bu yüzden de belirli bölgelerdeki duraklar kendi kurallarını koyarak bir düzen oluşturma arayışına girmiş. Ne dışarıdan gelen taksilerin kendi duraklarına girmelerine izin veriyor ne de kendileri başka duraktan yolcu alıyor. Nispeten durak taksileri daha güvenli. Sebebi ise bir sorun yaşanması durumunda muhatap bulabilmek.

"300 taksici tüm düzeni bozuyor"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’na göre, belirli bölgelerde çalışan 300 taksici tüm düzeni bozuyor. Bu yerleri Oda Başkanı Yahya Uğur, “Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı ve Kurtköy’deki Sabiha Gökçen Havalimanı, Şişli’de Cevahir AVM’nin önü, Taksim’de The Marmara Oteli’nin önü, Sultanahmet, Yenikapı İDO İskelesi, Eminönü Mısır Çarşısı civarı, Beyazıt bölgesi ve Anadolu yakasında Uzunçayır bölgesi” diye sıralıyor. Uğur, en çok sorun yaşadıkları yerlerin buralar olduğunu söylüyor.

Anadolu yakasında Uzunçayır Taksi Durağı dillerden düşmüyor. Metrobüsün yanında olduğu için sürekli bir yolcu akışı var. Dışarıda bekleyen taksilere göre, duraktan müşteri almak imkânsız. Yabancı taksicilerle ciddi sorunlar yaşanıyormuş. Bu iddiaları sorduğumuz 10 yıllık taksici Özkan Çetinkaya ise durumun abartıldığını düşünüyor. Efendi gibi gelen herkesin bu duraktan müşteri alabileceğini anlatan Çetinkaya, “Kimse anasını bacısını sokakta bulmadı. Buraya gelen taksici efendi olursa sorun yok. Ama müşteri seçtiği için uyarılırsa ve küfrederse dayağını yer ve gider” diyerek kimseyle sorunlarının olmadığını ifade ediyor.

Sorunlu bölgelerden bir diğeri de Taksim... Esnaf, otellerle taksiciler arasında bir anlaşma olduğunu belirtiyor. Oteller, bazı taksicilere iş veriyor ve karşılık olarak da yola göre para alıyor. Durum böyle olunca anlaşmadan habersiz taksiciler ne o bölgeden iş alabiliyor ne de müşteri bekleyebiliyor. Taksim’den Atatürk Havalimanı 100 TL tutuyorsa, bunun 70 TL’si taksiciye, 30 TL’si ise müşteriyi ayarlayana veriliyor.

"Taksimetreyi açık bırakıyorlar"

Durak sorununun dışında müşteriyi mağdur eden, taksimetre ayarını değiştiren taksiciler de var. Piyasada çalışan bazı taksicilerin dolandırıcılık yaptığını belirten Atatürk Havalimanı’nda görevli 40 yıllık taksici Kemalettin Kurtuluş, şunları kaydediyor: “Taksicilerin çoğu helal kazanmıyor. Taksimetreyi açık bırakıyorlar. Özellikle yabancı turist bunu anlamaz. 4 TL’den başlaması gerekirken 15-20 TL’den başlıyor. Turistlerden TL olan ücreti dolar olarak, Euro olarak alıyorlar.”

"Boşta kalan taksici oluyor"

Bir de bu işi haftanın belli günleri yapanlar var. Kimisi ek iş olarak yapıyor, kimisi de iş bulana kadar parasız kalmamak için. Onlardan biri de Erbil Sel. 2 çocuk babası Sel, yabancı bir şirkette müdür olarak çalışırken işsiz kalmış. İş bulamayınca bir arkadaşının taksisinde haftanın belirli günleri işe çıkmaya başlamış. Yabancı dili olduğu için turistlerle iletişim kurabildiğini dile getiren Sel, “Bu işe başladığımdan beri çok taksici tanıdım. İyisi de var, kötüsü de. Her işte olur ama taksicilikte inanılmaz üçkâğıtçı var. Kafalarına göre bir bölgeyi alıyorlar ve başka taksici sokmuyorlar. İstediği müşteriyi alıp istemediğini almıyorlar. Özellikle turistleri dolandırıyorlar. Verilen parayı değiştiriyorlar ve sonra inkâr edip kavga çıkarıyorlar. Müşteri ne kadar diretirse diretsin ispat edemiyor” diyerek yanımızdan ayrılıyor.

Turist değilseniz almıyorlar

Turistik bölgelerde çalışan taksiciler, birini beklediğini söyleyerek yerli müşteri almıyor. Özellikle Sultanahmet bölgesinde bu sorun yaşanıyor. Kısa mesafe ücretinin artmasının ardından bu durumun biraz olsun değiştiği söyleniyor. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan şikâyetlerde dikkat çeken bir yer de Bahçelievler. Şikâyetler, yolcu ve mesafe seçen taksiciler üzerine yoğunlaşmış. Özellikle akşam saatlerinde taksicilere güzergah beğendirmek neredeyse imkânsız.

"Plaka sahipleri sorumluluğunu bilmeli"

Plaka sahibi olmaksa hem yüksek kazanç sağlıyor hem de farklı sorumlulukları var. Özellikle şoför seçerken dikkatli olmaları gerekiyor. Sabıka kaydı, sağlık raporu gibi gerekli evrakları incelemek onların elinde. Yani araçlarını emanet ettikleri şoförlerin kim olduğunu bilmek zorundalar. Buna dikkat eden de var, sadece akşam alacağı hasılata bakan da. Bir plaka günlük ortalama 400- 500 TL kazandırıyor. 2 vardiyayla şoför çalıştırdıklarını söyleyen plaka sahibi Mehmet Ayvaz, “Ben şoför seçerken çok dikkatli davranıyorum. Sağlık raporundan sabıka kâğıdına kadar isterim. Aksi halde başımın ağrıması işten bile değil” diyor.

"Uyuşturucu kullananlar var"

18 yıldır taksicilik yapan Murtaza Doğan, çalışırken uyuşturucu alan taksiciler olduğunu anlatıyor. Doğan, arkadaşları arasında WhatsApp grubundan videolar paylaştıklarını ve birbirlerini bu kişilere karşı uyardıklarını söylüyor. Meslektaşlarından gelen görüntüleri gösteren Uğur, insanı dehşete düşüren görüntülerin ardından, “Bu insanlar bir de insan taşıyor. Denetlemede eksiklik var. Önüne gelen taksici olursa durum da böyle olur” diye konuşuyor.

UBER, taksicilerin korkulu rüyası

UBER uygulamasıyla özel taşımacılığa da yeni bir boyut geldi. Uluslararası bir uygulama olan Uber, kimine göre özel taşımacılık yapıyor, kimine göre ise korsan taksinin kılıf bulmuş hali. Lüks araçlarla yapılan seyahatler, özel bir uygulama ile sağlanıyor. Telefonlara indirilen ‘Uber’ uygulamasına, gidilecek güzergâh ve alınacak yer bilgileri giriliyor. Daha sonra size en yakın şoför yanınıza geliyor ve seyahat başlıyor. Gideceğiniz yere ulaştığınızda kredi kartı ya da nakit olarak ödeme yapabiliyorsunuz. Bazı ticari taksiler bile Uber için çalışıp uygulama üzerinden parasını kazanıyor. Sistemde puanlama da olduğu için, belirli bir memnuniyet seviyesine ulaşamayan şoförler, otomatikman sistemden atılıyor. Uber çıktığından beri de taksiler müşteri bulmakta zorlanıyor. Konuştuğumuz müşterisi azalan birçok taksici, uygulamaya karşı önlem alınması gerektiğini söylüyor.

10 milyon kişi toplu taşıma kullanıyor

2016 yılı itibarıyle 14.8 milyon nüfusa sahip İstanbul’da, karayolu ile toplu taşıma yüzde 78’lik bir oran oluşturuyor. Bu oranla, her gün ortalama 10 milyonun üzerinde kişi kara toplu taşıma araçlarını kullanıyor.

- İETT otobüsü ve metrobüs: 1.554.927

- Özel halk otobüsü: 1.392.824

- Otobüs A.Ş.: 838.040

- Minibüs: 2.073.600

- Taksi ve taksi dolmuş: 1.675.824

- Servis: 2.560.270

İstanbul'daki sorunlu yerler

- Yeşilköy’de Atatürk Havalimanı

- Kurtköy’de Sabiha Gökçen Havalimanı

- Şişli’de Cevahir AVM’nin önü

- Taksim’de The Marmara Oteli’nin önü

- Sultanahmet

- Yenikapı İDO İskelesi

- Eminönü Mısır Çarşısı civarı

- Beyazıt bölgesi

- Anadolu yakasında Uzunçayır

Kaos neden çözülemiyor?

- Gerekli denetim yapılmıyor.

- İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, emniyet ve belediye arasında koordinasyon yok.

- Herkes taksicilik yapabiliyor.

- Plaka sahibi, taksisini istediği kişiye günlük ya da aylık kiralayabiliyor.