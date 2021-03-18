İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömeroğlu: Üçüncü dalganın yükselen ayağındayız!

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Koronavirüs pandemisine ilişkin olarak, “Üçüncü dalganın yükselen ayağındayız!” yorumunu yaptı.

"Başarısız bir pandemi yönetimi oldu"

Sözcü gazetesinden Zeynep Kaplan’ın haberine göre, Ömeroğlu, "Başarısız bir pandemi yönetimi oldu başından itibaren. Her şeyden önce şeffaf olmadı hiçbir bilgi paylaşılmadı, hastalık sayıları ölüm sayıları konusunda. Şimdi de aşılama konusunda hiçbir şeffaflık yok ne olacağını bilmiyoruz. Bugün aile hekimlerinden yakınmalar var. Randevu verilen hastalara ‘aşı yok biz sizi arayacağız' yanıtları alınıyor. Onun için başarısız buluyorum pandemi yönetimini. Başarısız olmasındaki en büyük sorun da şeffaf olmamaları artı kendi davranışlarıyla halka pandeminin önemini anlatamamış olmaları tam tersine ciddiye alınmamış olmalarını sağlamaları. Vaka sayılarını dikkate almadan açıp kapamalar da pandeminin ciddi oranda sürüncemede kalmasına sebep oldu" dedi.

Ömeroğlu şu ifadeleri kullandı:

Bu koşullarda mümkün değil. Bir defa aşılama son derece yavaş gidiyor ve son derece yetersiz. 60 milyon kişi var aşılacak Türkiye'de şu anda 2 dozu yapılmış insan sayısı dün 3 milyon 120 bindi. Diyelim ki bir 80 bin daha aşı yapılmış olsun 3 milyon 200 bin insan tam 2 dozunu yaptı. 60 milyonda 3 milyon 200 bin çok az bir rakam. Dolayısıyla bu kadar yetersiz bir aşılamaya açılım görüyoruz. Cumartesi günü ben Bakırköy'den Harbiye'ye tam 2 saatte geldim. Trafik korkunçtu, yayalar inanılmazdı. Bütün lokantalar, kafeler ağzına kadar doluydu insanlar maskesiz oturuyorlardı. Tabii ki bir şeyler yiyip içiyorlar çünkü. Yani bu koşullarda vakaların artmamasına imkân yok.

"Üçüncü dalganın yükselen ayağındayız"

Ben İstanbul Tıp Fakültesi'nde hekimlik yapıyorum ve bir hastam ameliyat olacaktı ürolojik bir ameliyattı ama yoğun bakımlar dolmaya başladığı için, Covid hastaları arttığı için ameliyatı ertelendi. Kesinlikle yeni bir dalganın başındayız. Yükselen fazındayız bu şeylerle ne yazık ki yine insanlar hastalanacak yine ölecekler. Sağlık çalışanları da biraz azalmıştı, doktor ölümleri… 141 doktor öldü. Aşı onları belki biraz koruyacak ama bu aşıların koruyuculuk süresi de zaten öyle çok uzun olmayacağı için bu aşılar temin edilemez, yeni aşılar yapılamazsa yeniden sağlık çalışanları da hastalanacaklar ve yeniden sağlık çalışanları arasında da kayıplar olacak ne yazık ki. Üçüncü dalganın yükselen ayağındayız