İstanbul Tabip Odası raporu: İşte Koronavirüs yayılımında en riskli 8 ilçe

İstanbul Tabip Odası Covid-19 İzleme Grubu’nun hazırladığı son raporda Avrupa Yakası’nın Covid-19’un adeta merkez üssü olduğuna dikkat çekilirken; nüfus hareketliliğinin ve yoğunluğunun yüksek olduğu Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinin virüsün yayılım açısından riskli ilçeler arasında gösterildi.

Raporda ayrıca, Covid-19’a bağlı 390 sağlıkçı ölümünün yüzde 31’inin megakentte gerçekleştiği belirtildi. Yoğun bakımda Covid-19 hastalarının tedavisini üstlenen Uzm. Dr. Serpil Özsezgin, PCR testi pozitif çıkanların sıcak duş ve buharlı banyo yapmalarının felakete adeta davetiye çıkardığını söyledi.

“Sıcak duş ve buharlı banyo felakete adeta davetiye”

“Koronavirüs hastalarının sıcak buharlı duş yapmaları hastalığı ağır geçirme ve yoğun bakıma girme risklerini önemli ölçüde artıyor”

“Toplumda pek bilinmiyor ancak Koronavirüs hastalarının sıcak buharlı duş yaptıkları zaman hastalığı ağır geçirme ve yoğun bakıma girme risklerinin önemli ölçüde artıyor” diyen Özsezgin, “Hastalığınızın ilk zamanlarında ‘Bir duş alayım, ter atayım’ düşüncesiyle eğer dikkat etmeden biraz sıcak suyla duş alınması sırasında, kendi soluğunuzdan dışarı çıkan virüsler, banyodaki sıcak hava ve buharın etkisi ile tekrar akciğerinize giriyor. Böylece farkında olmadan kendi kendinizi reenfekte ediyorsunuz. Bu da viral yükünüzü artırıp hastalığı ağır geçirmenize neden oluyor."

“Buharlı bir ortamda soluk alıp verme sırasında virüs yükünü kendi kendinize artışmış olursunuz”

Covid-19 tanısı alan kişilerin özellikle de ateşinde yükselme belirtileri varsa sıcak duştan kesinlikle uzak durması gerektiği uyarısında da bulunan Uzm. Dr. Özsezgin, şunları dedi:

“Birçok insan buhar banyosu ve sıcak duşu ile rahatlama olacağını, vücudun direnç kazanacağını düşünüyor ancak Covid-19’da bu durum büyük risk içeriyor. Buharlı bir ortamda soluk alıp verme sırasında virüs yükünü kendi kendinize artışmış olursunuz. Kovid-19 hastası bir kişi ile yaşarken ayrı yataklarda uyunması mümkünse, ayrı banyo ve tuvaletin kullanılmasını öneriyoruz. Ortak yaşam alanı yerine bir odada izole olunması gerekiyor. Hastanın ateşi 38 dereceyi geçerse veya zorlu solunum durumunda mutlaka 112’nin aranarak yardım istenmesi gerekiyor.”