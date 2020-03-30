İstanbul Tabip Odası'ndan Koronavirüs'e karşı yüzey temizliği önerileri

İstanbul Tabip Odası, Çin'den dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarının hastalık yapıcı mikroorganizma aktivitesini önlemek için büyük önem taşıdığını belirterek, hastalıktan korunmak amacıyla uygun temizlik ilkelerine yönelik hatırlatmalarda bulundu.

İstanbul Tabip Odası'nın yaptığı temizlik ve dezenfeksiyon uyarısında, tuvalet ve banyo temizliğinin aksatılmadan yapılması gerektiğini işaret edilerek, uygun miktarda çamaşır suyu kullanılabileceğini vurguladı.

Temizlik maddeleri birbirine karıştırılmamalı

İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan genel temizlik uyarıları şu şekilde:

Öncelikle yüzey, eşya ya da malzemede bulunan toz, toprak ve yabancı maddeler mekanik olarak uzaklaştırılmalıdır. Bu amaçla yüzey, eşya ya da malzeme kuru ve temiz bezle silinebilir.



Sonrasında kritik olmayan zemin ve mobilyalarda su ve deterjanla temizlik yeterlidir, herhangi bir dezenfektan madde kullanmaya gerek yoktur.



Temizlik maddeleri kesinlikle birbiriyle karıştırılarak kullanılmamalıdır.



Temizlik sonrasında dezenfektan kullanımı gerekiyor ise kullanımının uygun olduğu yerlerde belirli oranlarda sulandırılmış çamaşır suları bunun için yeterli olacaktır. Eğer sulandırılmış da olsa çamaşır suyunun kullanımı uygun değilse en az %60 konsantrasyonda alkol solüsyonları vb. de kullanılabilir.



Özellikle çamaşır suyunun kullanımı sırasında dikkatli olunmalı, çamaşır suyu kesinlikle solunmamalı, cilde temas etmemeli ya da ağza götürülmemelidir. Temizlik sırasında ortam havalandırmasına dikkat edilmeli, eldiven kullanılmalı, kullanılan temizlik ürününün kullanım talimatlarına uygun kullanımı sağlanmalıdır.

Fazla miktarda çamaşır suyu kullanmayın

Çamaşır suyu kullanılacaksa önerilenden fazla miktarda kullanmamaya dikkat edilmelidir.



Tuvalet ve banyo temizliği aksatılmadan yapılmalıdır. Tuvalet, banyo, mutfak tezgâhı gibi yüzeylerin dezenfeksiyonunda ülkemiz için önerilen oran 100 ölçü suya 1 ölçü çamaşır suyu şeklindedir.(5 litre suya yarım çay bardağı çamaşır suyu karıştırmak yeterli olacaktır). Uygun miktarda ürünün uygun yöntemle kullanımına dikkat edilmelidir.



Çamaşır suyu sadece yüzey dezenfeksiyonu amacıyla kullanılmalıdır. Çamaşır suyunun (sulandırılmış olsa da) doğrudan cilt teması ya da ağızdan alımı kimyasal yanıklara yol açmaktadır. İyi havalandırılmamış ortamlarda çamaşır suyunun solunması alerjik bulguları artırabilir, astımı tetikleyebilir, tekrarlayan bronşite sebep olabilir.



Deterjan ya da çamaşır suyu ile temizlik nemli bir bezle yapılmalı, temizliği takiben suyla durulama yapılmalıdır.

Kokulu dezenfektanlardan kaçının

Kokulu dezenfektanların kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.



Virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu düşünülen yüzeylerde kullanılacak çamaşır suyu miktarı artırılabilir. Ancak böyle bir risk yoksa miktarı arttırmaya gerek yoktur.



Kirli yüzeylerde dezenfeksiyon işleminden önce temizlik yapılmalıdır.



Püskürtme şeklinde uygulama sadece genel temizlikle ulaşılamayan bölgelerde kullanılmalı, diğer bölgelerde kullanılmamalıdır.

Yüksek temas riskli bölgeler

Yüksek temas riskli bölgeler (telefon, klavye, kumanda, masa, kapı kolu, kulp, ışık vb. düğmeler/anahtarlar, tırabzanlar, musluk, lavabo, evye, mutfak tezgâhı, tuvaletler ve banyo armatürleri) günlük olarak temizlenmeli ve /veya dezenfekte edilmelidir.



Temizlik ya da dezenfeksiyon uygulamasının etkisi tekrarlayan temaslarla azalarak kaybolduğu için uygulama sıklığı, temasın sıklığı ve kirlilik düzeyine göre artırılmalıdır.



Karbonat ve sirke, yüzey temizliğinde yeterince etkin değildir.



Hasta bir kişinin odası ve eşyalarının temizlik ve dezenfeksiyonu farklı bir şekilde yapılmaktadır. Bu açıdan bu konuda sağlık çalışanlarının önerileri dikkatle takip edilmelidir.