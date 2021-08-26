İstanbul Tabip Odası'ndan artan vefat sayılarına ilişkin açıklama: Başarı hikayeniz koca bir yalan

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 26 Ağustos 2021 Perşembe gününün corona virüsü tablosuna göre son 24 saatte 19 bin 616 yeni vaka tespit edilirken 257 olan vefat sayısıyla son zamanların rekoru kırıldı.

Bugünkü tabloyu yorumlayan İstanbul Tabip Odası, "Günlük vefat sayısı 257'ya yükseldi. Başarı hikayeniz Koca bir yalan" ifadelerine yer verdi.

"Ölümler dördüncü pike gidiyor"

Salı günü bir basın toplantısı düzenleyerek "Ölümler dördüncü pike gidiyor, aşılamayı hızlandırın, ölümleri durdurun" çağrısı yapan İstanbul Tabip Odası, "Vaka sayıları plato çizse de ölüm sayıları dördüncü pike gidiyor. Salgın durdurulamıyor; aksine bir kez daha yükseliyor. Üstelik sahadaki meslektaşlarımızdan edindiğimiz bilgiler COVID-19 servisleri ve yoğun bakımlardaki doluluğun son haftalarda hızla arttığını gösterirken Sağlık Bakanlığı'nın verileri bir ay geriden geliyor" açıklamasında bulunmuştu.

İstanbul Tabip Odası, aşılamanın hızla yaygınlaştırılması, henüz aşı olmayanlara birebir ulaşılması, bütün sektördeki çalışanların bir an önce aşılanması, aşısızlara kamusal alanda kısıtlamalar getirilmesi, okulların açılması için bütün tedbirlerin eksiksiz alınması çağrılarında bulundu.