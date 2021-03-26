İstanbul Tabip Odası: İnsanlar, diğer hastalıkları nedeniyle yoğun bakımda yer bulamamaya başlıyor

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Türkiye’de günlük Koronavirüs vaka sayılarının 30 bine ulaşmasına ilişkin olarak, “Hastaneye başvurular ve yatan hasta sayıları arttı. Bu, ölümlere de yansıdı. 60’larda olan ölüm sayıları 140’lara çıktı. Hastanelerdeki boş yatakları ‘ölmeye, hastalanmaya devam edebilirsiniz’ mantığıyla görmek kabul edilemez” dedi. Küçükosmanoğlu, "İnsanlar, diğer hastalıkları nedeniyle yoğun bakımda yer bulamamaya başlıyor" diye de uyardı.

"Pandemiyi sopa olarak kullanmaya başladılar"

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, büyük kalabalıklarla yapılan AKP kongrelerinin tedbirlerde çifte standart oluşturduğunu vurgulayan Küçükosmanoğlu, “Pandemiyi sopa olarak kullanmaya başladılar. Ortada bir destan değil, başarısızlık fotoğrafı var” ifadelerini kullandı.

“Her gün bir uçak kazası oluyor gibi düşünün. Bu artış sürünce diğer sağlık hizmetleri aksıyor. İnsanlar diğer hastalıkları nedeniyle yoğun bakımda yer bulamamaya başlıyor” diyen Küçükosmanoğlu, Türkiye’nin ocak ayında vakalar beş bine düştüğü zaman aşılama açısından önemli bir fırsatı kaçırdığını belirtti.

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