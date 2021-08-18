İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Küçükosmanoğlu: Muhtemelen 4. dozları iptal ederken çocukların randevularını da iptal ettiler, bu gerçekten beceriksizlik

Sağlık Bakanlığı’nın 15 yaş üstüne Koronavirüs aşısı hakkı tanımasının ardından, çocuklarını hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine (ASM) götüren vatandaşları, randevuları olsa bile “sistemde tanımlı değilsiniz” karşılığı verildi. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Bu, gerçekten beceriksizlik. Muhtemelen 4. doz kararını iptal edeyim derken bugün çocukların randevularını da iptal ettiler. Bu tip olaylar insanların güvenini sarsıyor” dedi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'a konuşan Prof. Dr. Küçükosmanoğlu, kendi hastanelerinde de aşı randevusu verilmesine karşın çocukları geri çevirmek zorunda kaldıklarını aktarırken, “Randevu alıyorlar, geliyorlar ama sistemde ‘tanımlanmamıştır’ diye görünüyorlar. Bu, gerçekten beceriksizlik. Muhtemelen 4. doz kararını iptal edeyim derken çocukların randevularını da iptal ettiler. Ben başka bir açıklama bulamıyorum. Yanlış düğmeye basmış bile olabilirler” dedi. Bu tip olayların insanların güvenini sarstığına dikkat çeken Küçükosmanoğlu, “Aşının güvenliğinde bir tereddüt yok. Aşı, çocukların güvenli bir ortamda okula başlaması için önemli. 12 yaş üstüne yapılan çalışmalarda da aşının güvenli olduğunu biliyoruz ve bu nedenle 12 yaş üstünün aşı olmasını öneriyoruz. Bu, okulların açılması için de önemli” diye konuştu.