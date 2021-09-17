İstanbul Tabip Odası'ndan çift doz aşı haritası için Sağlık Bakanı’na çağrı

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Covid-19 salgınında pazartesiden itibaren yayımlanması beklenen çift doz aşılılar haritasının detaylı verilerle paylaşılması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Küçükosmanoğlu, “Hastaların kaçı aşısız, kaçının ek hastalığı var, yaş aralıkları gibi detaylı veriler olmalı. Hastanede yatanların yüzde 80’den fazlası aşısız dedi ama bu ne anlama geliyor. Mesela 2 doz Sinovac mavi haritada gözüküyor ama bu tam aşı sayılır mı? Böyle kafa karıştırıcı uygulamalar tereddüdü artırır” ifadelerini kullandı. Vaka sayısının yüksekliğine karşın hastanelerin doluluk oranlarının geçen yıla göre daha az olduğunu aktaran Küçükosmanoğlu, “Bu durum, vefat sayılarına yansımıyor. Bu da ‘Vakaların bir kısmının tanısı konamıyor mu’ sorusunu gündeme getiriyor” ifadelerini kullandı.