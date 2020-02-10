İstanbul Tabip Odası: Çapa ve Cerrahpaşa acilen yerinde depreme dayanıklı hale getirilmeli

İç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı olan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyesi ve İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurul üyesi. Saip, Sözcü'den Yüksel Şengül'e yeni koronavirüsün Türkiye'ye olası etkilerini, giderek tırmanan kızamık ve uyuz salgınını ve bir doktor gözüyle beklenen İstanbul depremini değerlendirdi. Prof. Dr. Pınar Saip şunları kaydetti:

"Sağlık sistemi giderek sosyal devlet anlayışından uzaklaştı"

– Sağlık sistemini nasıl özetlersiniz?

Sağlıkta dönüşümün başladığı 2002 yılından beri özel hastane sayısı yüzde 110 artmıştır. Sağlık sistemi giderek sosyal devlet anlayışından uzaklaşmış, kamusal özelliğini yitirmiştir. Sağlıktaki talep ticarileşme gereği arttırılmıştır. Bir hekimin hastasına ayırabildiği süre sadece 3-5 dakikadır. İnsanımız da netice alamayınca acil servislere koşmaktadır. Yılda 110 milyon kişi acile gitmektedir. İşte sağlık sisteminin çöktüğünü gösteren en acı gerçekler bunlardır.

"Önlemler alınmazsa İstanbul yüz binlerin ölümüne, milyonların yaralanmasına tanıklık edebilir"

– Beklenen İstanbul depreminde sağlık ordusu yeterli müdahaleyi yapabilecek mi?

Deprem sonrası oluşacak yıkımlar nedeniyle şehir dışına kurulan hastanelere zaten ulaşım olamayacaktır. İstanbul (Çapa) ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri acil olarak hiçbir yere taşınmadan depreme dayanıklı hale getirilmeli. Şehir merkezindeki donanımlı hastaneler korunmalıdır. Haseki Sultangazi'ye, Şişli Etfal'in büyük bir bölümü Sarıyer'e taşındı. Şehir merkezinde donanımlı hastanelerimizin sayısı giderek azalmaktadır. Önlemler alınmazsa İstanbul yüz binlerin ölümüne, milyonların yaralanmasına tanıklık edebilir.

"Kızamık ve uyuz vakaları arttı, ilaç bulmak zorlaştı"

– Yeni koronavirüs tüm dünyada endişeyle izlenirken Türkiye'de durum nedir?

Türkiye'de henüz yeni koronavirüs vakası bildirilmedi. Virüs bulaşan herkeste hastalık ağır seyretmiyor ve ölüm görülmüyor. Çin'de saptanan 24 bin civarı vakadan yüzde 2'sinde ölüm görüldü. Sağlık Bakanlığı bu konuda gerekli önlemleri almalı ama mutlaka şeffaf olmalı, gerçek bilgileri halkla paylaşmalı.

– İstanbul'da kızamık ve uyuz salgını gündeme geldi.

Kızamık ve uyuz vakalarında artış var. Uyuz ilaçlarına erişimde sıkıntı yaşanıyor. Kızamığın yeniden artması ailelerin çocuklarına aşı yaptırmamasından kaynaklı.