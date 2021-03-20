İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine Şevval Sam'dan tepki: Herkes dövüş sporlarına yazılsın, orman kanunları geçerli artık!

Oyuncu Şevval Sam, Türkiye'nin, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını "Haydi herkes dövüş sporlarına yazılsın! Ortaçağ'a dönüyoruz" sözleriyle değerlendirdi.

Bilinen ismiyle "İstanbul Sözleşmesi" olan "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi", Cumhurbaşkanı kararıyla feshedildi. Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girmişti.

Oyuncu Şevval Sam, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi için, "Haydi herkes dövüş sporlarına yazılsın! Ortaçağ'a dönüyoruz. Orman kanunları geçerli artık" ifadelerini kullandı.

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