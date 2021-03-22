İstanbul Sözleşmesi için Danıştay'da dava açıldı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı mahkemeye taşındı. Danıştay'da dava açıldığını duyuran eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu , "boş dilekçe örneği" paylaştı.

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının Danıştay'a taşındığını açıkladı.

"Dün bir TV programında yaptığım çağrı üzerine bir müvekkilimin adına İstanbul Sözleşmesi hakkında Danıştay'da dava açılmıştır" ifadesini kullanan Eminağaoğlu, boş dilekçe örneği de paylaştı.

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