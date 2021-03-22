DEVA Partisi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini yargıya taşıyor; "Kadınları siyasete kurban etmeyeceğiz"

"Bu karar yok hükmündedir"

“Mademki sözleşme Türk aile yapısıyla bağdaşmıyor, neden onaylanmıştır? Neden aradan 10 yıl geçtikten sonra çekilme kararı alınmıştır?” sorularını yönelten Elif Esen, TBMM’nin onayladığı sözleşmenin yine TBMM’nin çıkaracağı kanun ile yürürlükten kaldırılabileceğini vurguladı:

“Bu karar Anayasa’nın 87. 90. Ve 104. Maddeleri göz önüne alındığında yok hükmündedir. Uluslararası sözleşmeler yetki ve usulde paralellik ilkesi gereğince kabul edildiği usulde feshedilmelidir. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında TBMM tarafından onaylandığı için yine TBMM tarafından çıkarılacak bir kanun ile yürürlükten kaldırılabilir.”

"Yargı kararları potansiyel katil biriktiriyor"

“Kanunlar kadını koruyamıyor. Bugün Türkiye’de kadınların öğrenilmiş çaresizlikleri var, kader diyerek katlandıkları şiddet bunların başında geliyor. Kadına şiddet kader değildir, olmamalıdır. Kadın cinayetleri ve şiddet, doğru kanunlar ve uygulamalarla önlenebilir. Ülkemizde kadına şiddet ve cinayetler sonucu günde ortalama bir kadın ölüyor.

Bugün yargı kararları potansiyel katil ve istismarcı biriktiriyor, hatta teşvik ediyor. Cezaların yetersiz ve etkisiz kalması planlı kadın cinayetlerini arttırıyor. Bugün karısını öldüren bir adam‘Kanunlar benden yana ben de öldürdüm ’cümlesini çok rahat kurabiliyor.”

"İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararından geri dönülmelidir"

“Bizler bir canı daha kaybetmemek için çabalarken devlet yükümlülüklerini yerine getirmesini destekleyen anlaşmadan çekilmiştir. İstanbul Sözleşmesi’nden usulsüz çekilen iktidar kadar, konuyu çok farklı mecralara taşıyan toplum kesimlerinin de vebali ve sorumluluğu büyüktür. Kadınlar ve çocuklar popülist siyasi yaklaşıma kurban verilmiştir. İşte tam bu sebeple İstanbul Sözleşmesi çekilme kararından geri dönülmelidir! Bugün ‘DEVA Yaşatır’ kampanyamızı başlatıyoruz. Yok hükmündeki bu karardan dönülmesi için tüm Türkiye’den yüzlerce kadın bu usulsüz karara dava açacak ve kadınların, çocukların yaşam hakları için davacı olacağız.”