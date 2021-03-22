DEVA Partisi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini yargıya taşıyor; "Kadınları siyasete kurban etmeyeceğiz"

DEVA Partisi, Kadınlara Şiddetin Önlenmesini öngören İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni yargıya taşıyor. ‘DEVA Yaşatır’ kampanyasını başlattıklarını duyuran DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, “Yok hükmündeki bu karardan dönülmesi için tüm Türkiye’den yüzlerce kadın bu usulsüz karara dava açacak ve kadınların, çocukların yaşam hakları için davacı olacağız” dedi.
DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanlığı, İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen bir basın toplantısında partinin İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına ilişkin görüşlerini ve yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.
DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen’in sözcülüğünde düzenlenen toplantıya partinin kurucuları ile kadın politikaları çalışmalarında görev alan çok sayıda kadın üye katıldı.
"Usulsüz fesih ile milletin iradesi yok sayılmıştır"
Toplantıda yaptığı açıklamada, kararnamenin iç hukuka aykırı ve kadın hakları gaspına yönelik siyasi bir girişim olduğunu söyleyen Elif Esen, şunları kaydetti:
“İstanbul Sözleşmesi ülkelerin örf ve adetlerine uygun olarak iç hukuklarını düzenler ve kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için imzacı devletlere sorumluluk yükler. İmzalandıktan sonra gereğince uygulandığı ülkelerde olumlu sonuçları bugün artık tespit edilmiştir.
İstanbul Sözleşmesi ülkemizde 2011 yılında, halen görevde olan bugünkü iktidar yetkilileri tarafından herhangi bir şerh düşülmeden TBMM tarafından onaylanmıştır. Ancak, gerekli uygulamalar yıllar içinde yetersiz kalmış ve hatta kadını koruyamamıştır. O gün mecliste 246 vekilin kabulü ve 1 vekilin çekimser oyuyla kabul edilen İstanbul Sözleşmesi, bugün usulsüzce ve milletin iradesi yok sayılarak feshedilmiştir.”