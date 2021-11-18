İstanbul semtlerinde Rum mirasının izini süren ressam Eleonora Arhelaou’nun çektiği 5 binden fazla fotoğraf erişime açıldı

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Görsel pratikler, yapılı çevre, sosyal yaşam ve ekonomik tarih konuları ağırlıklı ihtisas kütüphanesi ile fiziki ve dijital belge ve kaynaklardan oluşan arşivini kullanıcıların erişimine sunan SALT Araştırma, 1970’li yıllardan 1998’e kadar İstanbul’un çeşitli semtlerinde Rum mirasının izini süren ressam Eleonara Arhelaou’nun çektiği 5 binden fazla fotoğrafı erişime açtı.

Eleonora Arhelaou kimdir?

İstanbul’un Fener semtinde doğan ressam Eleonora Arhelaou (1937-2021) çocukluğunu Talimhane'de geçirir. Lise ve lisans eğitimini Atina’da, yüksek lisans eğitimini Münih’te tamamlar ve Londra’da fotoğrafçılık okuluna gider. Bu süreçte İstanbul ile bağını koparmayan Arhelaou, şehrin zamanla geçirdiği değişim ve dönüşümü belgeleyen fotoğraflar çeker. Arşiv, 1970'li yıllardan 1998'e kadar Beyoğlu, Tarlabaşı, Tepebaşı, Karaköy, Balat, Edirnekapı, Gedikpaşa, Heybeliada, Kurtuluş ve Talimhane semtlerindeki Rum mirasının izini süren Arhelaou’nun çektiği 5 binden fazla fotoğrafı içerir.

Beyoğlu İnönü Caddesi üzerindeki Almanya Başkonsolosluğu ve 27,29, 31 numaralı yapılar (1989)

Faik Paşa Caddesi 9,11,13,15 numaralı yapılar (1989)

Eleonora Arhelaou tarafından yapılan figüratif ve soyut illüstrasyon çalışması

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