İstanbul Şehir Tiyatrolarında bu hafta 17 oyun sahnelenecek

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu hafta 17 oyunla seyirci karşısına çıkacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda 21 - 25 Şubat tarihleri arasında Nora (Bir Bebek Evi), Kahvede Şenlik Var, Şahane Züğürtler, Yangın Yerinde Orkideler, Makedonya Gamzesi, Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar, Karıncalar (Bir Savaş Vardı) ile çocuk oyunlarından Define Adası, Karagöz’ün Uykusu, Alaaddin’in Sihirli Lambası, Yaşasın Barış, Dedektif Köpek Cash, Bisküvi Adam, Harikalar Mutfağı, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Elma Kurdu Kırtık, Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt sahnelenecek.

İstanbul Şehir Tiyatrolarında bu hafta sahnelenecek oyunlar ve konuları şöyle:

NORA (BİR BEBEK EVİ)

“Modernizmin tiyatrodaki kurucusu Henrik Ibsen doğumunun 190. yılında çağdaş insanın dramını anlatmaya devam ediyor. Maddi baskı altında rekabete sürüklenen bireylerin yıkımını ve yok olan değerleri ele alırken, insan onuru ve kişiliğinin eşsiz yanına vurgu yapıyor. Konusunu gerçek yaşamdan alan başyapıtında gerçek sevgi üzerine kurulmayan birlikteliğin ve birey olarak kadının var olamadığı bir yuvanın nereye savrulacağını gösteriyor. “Nora (Bir Bebek Evi)”, yazımının üzerinden 140 yıl geçmiş olmasına rağmen bugün de tartışılmaya ve güncelliğini korumaya devam ediyor.”

Henrik Ibsen’in yazıp Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği oyunda, Berna Adıgüzel, Canan Kübra Birinci, Cengiz Tangör, Hakan Arlı, Mert Tanık, Nurdan Gür, Yeşim Koçak rol alıyor. Oyun, 21-24 Şubat tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

KAHVEDE ŞENLİK VAR

“Kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerinin tartışmaya açıldığı Kahvede Şenlik Var, bir kadın ile bir erkeği karşı karşıya getirir. Sabahattin Kudret Aksal’ın uyuşmanın da uyuşmazlığın da en büyük örneği olarak tanımladığı kadın ve erkek, sonunda evlenme niyetiyle denize nazır bir kahvede buluşurlar. Zaman zaman kahvenin nevi şahsına münhasır garsonunun da yönlendirmeleriyle birbirlerini tanımak ve anlaşmak için uzun bir sohbete başlarlar. Evlilikten beklentilerin, hayallerin ve düş kırıklıklarının dillendirildiği bu bol eğlenceli sohbetin sonu nereye varacaktır? Kozların kıran kırana paylaşıldığı bu mücadelenin kazananı kim olacaktır? Kadın mı? Erkek mi? Yoksa garson mu?”

Sabahattin Kudret Aksal’ın yazıp Murat Ozan’ın yönettiği oyunda, Derya Çetinel, Ertan Kılıç, Özgür Dereli rol alıyor. Oyun, 21-24 Şubat tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

ŞAHANE ZÜĞÜRTLER

“Rusya\'daki devrimden sonra pek çok Rus asilzadesi batı ülkelerine kaçtı. Ouratieff çifti de bu ailelerden biridir. Çar\'a ait yüklüce bir serveti de beraberinde getiren çift bu paraya dokunmaz, çeşitli evlerde hizmetçilik ve uşaklık yaparak hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Ancak bu parada herkesin gözü vardır ve Ouratieff çifti parayı korumak için büyük bir gayret içindedir. Neticede, çok büyük bir servete hükmetmekle beraber yoksul bir hayat yaşayan çiftin başına akıl almaz olaylar gelir.”

Fransız bulvar tiyatrosunun öncülerinden aktör, yazar ve yönetmen Jacques Deval\'in 1933\'te yazdığı Haldun Dormen’in yönettiği komedi oyununda Can Başak, Müge Akyamaç, Hakan Güner, Süeda Çil, Dilay Taşkaya, Özgün Akaçça, Çağrı Hün, Ceylan Çete, Engin Akpınar, B. Çağatay Çakıroğlu, Can Doğan, Onur Şirin ve Buğra Can Ildırışık rol alıyor. Oyun, 22-24 Şubat tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

YANGIN YERİNDE ORKİDELER

“...Orkideleri hep bir \"ballad\" olarak düşündüm. Hakkı yenmişlerin, hayatın-toplumun- yerleşik düzeninin kıyısına itilmişlerin, uyurgezerlerin, mutsuzların, sırtından yaralıların, alkoliklerin, esrarkeşlerin, yalancıların, masal anlatıcılarının, gezginlerin, kaybedecek hiçbir şeyi olmayanların, filmleri balkondan ya da hususiden değil, birinciden yani en ön sıralardan seyredenlerin, dünyaya kekremsi, ekşi bir sırıtışla bakanların, sis ve dumanlar içinde yaşayanların, bilgiye ve bilgisizliğe aynı tiksintiyle yaklaşanların, bütün bunlara rağmen ya da birazda bunlardan ötürü insan kalmayı becerebilmiş olanların şarkısı olsun istedim Yangın Yerinde Orkideler.(Memet Baydur, 1990-İstanbul)”

Memet Baydur’un yazdığı Hülya Karakaş’ın yönettiği oyunda, Can Ertuğrul, Emin And, Eraslan Sağlam, Gözde İpek Köse, Ömer Barış Bakova ve Zümrüt Erkin rol alıyor. Oyun, 21-24 Şubat tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

MAKEDONYA GAMZESİ (YENİ OYUN)

“Batılılaşma yolundaki Osmanlı’nın sancılarını, II. Abdülhamit Han’ın son dönemleri ile İttihat Terakki’yi, mesleğine aşık bir asker olan Binbaşı Fehmi Aksaray’ın gözünden anlatan oyun, aynı zamanda hüzünlü bir aşkın da hikayesini konu alıyor. Aynı adlı romandan sahneye uyarlanan Makedonya Gamzesi, dönemin siyasi ve sosyal şartlarını o zamanların İstanbul\'unu, sokaklarıyla, insanları ve yaşam koşullarıyla gerçekçi bir biçimde gözler önüne seriyor.”

Üstün İnanç’ın yazdığı Tarık Şerbetçioğlu’nun yönettiği oyunda, Ada Alize Ertem, Aslı Menaz, Aybar Taştekin, Nafiz Can Tarakçı, Cem Uras, Cemal Ahhan Şener, Çağlar Polat, Deran Özgen, Emrah Can Yaylı, Fahri Kıncır, Göksel Arslan, Mert Aykul, Emrah Özertem, Murat Bavli, Naci Taşdöğen, Nazif Uğur Tan, Özgür Dağ, Selen Nur Sarıyar, Sinan Bengier, Şeyda Arslan, Uğur Dilbaz, Yağmur Damcıoğlu Namak, Yeşim Mazıcıoğlu, Z. Bahar Çebi rol alıyor. Oyun, 21-24 Şubat tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

BAK BİZİM ŞARKIMIZI ÇALIYORLAR

“Sahnelendiği birçok ülkede beğeniyle izlenerek, “Tony”, “Outer Critics”, “Theater World” ödüllerine layık görülen bu eğlenceli Broadway müzikali, oyunun şarkılarının bestecisi Marvin Hamlisch ile şarkı sözlerinin yazarı Carole Bayer Sager’in gerçek hayatta yaşadıkları aşk hikayesinden esinlenilerek yazılmış. Oyunda, şöhretli ancak takıntılı bir besteci olan Vernon ile ona hayran, çılgın ve yetenekli bir söz yazarı olan Sonia’nın yaratıcı iş birliği ve fırtınalı duygusal ilişkileri anlatılıyor. Bu renkli macerada kahramanlarımıza içlerindeki “öteki benler” de birbirinden keyifli şarkı ve danslarıyla eşlik ediyor.”

Neil Simon’un yazıp Ersin Umulu’nun yönettiği oyunda; Ali Mert Yavuzcan, Özge Özder, Köksal Ünal, Evrim Artut, Müge Gülgün ve Çağrı Büyüksayar rol alıyor. Oyun, 22-24 Şubat tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

KARINCALAR - BİR SAVAŞ VARDI

“Bir asker, nedenini bilmediği ve hiçbir şeyini anlayamadığı savaşta firar eder. Özgürlüğe koşup sevgilisine kavuşacağını sanırken ayağı bir mayına kilitlenir. İşgal için gittiği topraklarda kendine esir olan asker, hayatta kalabilmek için, topuğunu mayından ayırmamak zorundadır. \"Burada ne kadar kalırım, bilemiyorum. Bildiğim bir şey varsa, artık ben seni bekliyorum!..”

Boris Vian ve John Steinbeck\'in metinlerinden yola çıkarak Gökhan Aktemur\'un oyunlaştırdığı, Ergun Üğlü\'nün yönettiği oyunda Mert Turak rol alıyor. Oyun, 22-24 Şubat tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

-ÇOCUK OYUNLARI-

DEFİNE ADASI (7+ YAŞ)

R. L. Stevenson’ın yazıp Cem Karakaya’nın yönettiği oyunda, efsanevi korsan Kaptan Flint\'in sakladığı define haritasını bulan Jim Hawkins ve o haritayı ele geçirmek için onun peşine düşen Uzun John Silver ve Kaptan Flint\'in eski tayfalarının hikayesi anlatılıyor. Oyunda Alp Tuğhan Taş, Asrın Gurur Kuyucak, Ayşem Yağmur Ulusoy, Barış Çağatay Çakıroğlu, Ahhan Şener, Çağatay Palabıyık, Dilay Taşkaya, Direnç Dedeoğlu, Gizem Akkuş, Gülce Çakır, Reyhan Karasu, Selim Can Yalçın, Şeyda Arslan, Şirin Kılavuz Sevinç, Engin Akpınar, Selen Nur Sarıyar rol alıyor. Oyun, 25 Şubat’ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

KARAGÖZ\'ÜN UYKUSU

\"Hoooor piiiş, hoooor piiiş. Yok olmadı. Hiiiiir poorrr, hiiiiir pooorrr. Yine olmadı... Uyuyamıyorum \" diyor Karagöz. Karagöz\'ün uykusu kaçmış. Nerde bu uyku, kimde? Karagöz\'e uyuması için yardımcı olmaya hazır mısınız?”

Özgür Atkın’ın yazıp Can Alibeyoğlu’nun yönettiği oyunda Elyesa Çağlar Evkaya, Lale Kabul rol alıyor. Oyun, 25 Şubat’ta Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

Alaaddin’in Sihirli Lambası (6+ Yaş)

“Alaaddin, iyi niyetli, sevgi dolu, müziği çok seven bir gençtir. Rüyalarında gördüğü prensesle evlenmektir hayali. Ama bir türlü iş bulamaz kendine. Bir gün çok uzaklardan, şarkılarını dinleyen güzeller güzeli prensesle karşılaşır ve birbirlerine aşık olurlar. Kral\'ın kötü yürekli veziri ise sihirli lambanın Alaaddin\'in evinde olduğunu öğrenmiştir. Bakalım Alaaddin cin\'inde yardımıyla önüne çıkan zorlukları aşabilecek mi?”

Turgay Yıldız’ın yazıp Özgür Atkın’ın yönettiği oyunda Ceysu Aygen, Serkan Bacak, İbrahim Can, Hamit Erentürk, Emre Çağrı Akbaba, Cihan Kurtaran ve Nilay Yazıcıoğlu rol alıyor. Oyun, 25 Şubat’ta Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

YAŞASIN BARIŞ (5+ YAŞ)

“Birbirleriyle ürettiklerini paylaşarak dostça yaşayan koyun ülkesi ve buğday ülkesi sadece kendini düşünen bencil vezirin hain planlarıyla savaşa başlarlar. Buğday ülkesinin her şeyin farkında olan prensesi kendini feda ederek \"düşman ülkeye\" gizlice girer. Mızıkasının umutlu ezgileriyle vezirin planlarını ortaya çıkarır ve herkesin ısrarla istediği barışı getirir.”

Hasan Erkek’in yazıp Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda, Cafer Alpsolay, Çağlar Ozan Aksu, Emrah Can Yaylı, Ercan Demirhan, Pelin Abay, Uğur Dilbaz, Volkan Öztürk, Yağmur Damcıoğlu Namak’ın rol alıyor. Oyun, 25 Şubat’ta Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

DEDEKTİF KÖPEK CASH (5+)

“Mert, Pıtır ve Yaramaz’ın hayatları, oyuncak makinesi Oyu-Maki’nin keşfiyle değişir. Üç arkadaş, oyuncaksız çocuklara oyuncak dağıtmak üzere yola koyulurlar fakat Oyu-Maki’nin kaybolmasıyla masallar dünyasına kadar uzanan bir maceraya atılırlar. Oyu-Maki’yi ararken en büyük yardımcıları kim dersiniz? Dünyanın en kocaman burunlu dedektifi, Dedektif Köpek Cash!”

Kaan Elbingil’in yazdığı Berna Adıgüzel’in yönettiği oyunda İrem Okyay, Sezai Aydın, Emre Şen, Mert Aykul, Onur Demircan, Pınar Demiral, Tankut Yıldız, Tarık Köksal, Zeynep Göktay Dilbaz rol alıyor. Oyun, 25 Şubat’ta Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

BİSKÜVİ ADAM (5+ YAŞ)

“Büyük evin saati Guguk Bey\'in ansızın kısılan sesi, ev sahipleri tarafından onu çöpe atılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Ama mutfaktaki arkadaşları Tuz, Biber, sonradan aralarına katılacak olan Poşet Çay ve en çok da fırından yeni çıkmış Bisküvi Adam\'ın yardımıyla bunun üstesinden hep birlikte geleceklerdir. Bisküvi Adam\'ın Fare ile mücadelesi de Rutin hayatlarına yeni bir tempo getirir. Bir evin mutfağında, herkes uyuduktan sonra kurulan yepyeni bir dünyanın oyunu Bisküvi adam, mücadele, önyargı, yardımlaşma ve her şeye rağmen birlikte yaşama kavramlarını eğlenceli bir dille anlatırken, çocukların hayal dünyasını renkli kılan neşeli sahneler de içeriyor.”

David Wood’s’un yazıp Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda Nazif Uğur Tan, Müslüm Tamer, Damla Cangül, Esen Koçer, Gülsün Odabaş ve Ada Alize Ertem rol alıyor. Oyun, 25 Şubat’ta Ümraniye Sahnesi’nde.

HARİKALAR MUTFAĞI (7+ YAŞ)

Haluk Işık ve Ege Işık’ın yazdığı Arda Aydın’ın yönettiği Harikalar Mutfağı’nda Papatya Sokağı\'nda lokantaları olan iki aşçı Gümüşkepçe ve Kırıkçatal\'ın yemek pişirme macerası anlatılıyor. Oyunun önemli kahramanları, kedi Yorgunpençe, fare Kazmadiş ve bayan Gülücük’tür. Oyunda ustalığın, bir işi yaparken gösterilen özen, sevgi ve dikkatle ortaya çıkabileceği düşüncesi işleniyor.

Özgür Dereli, Ertan Kılıç, Berfu Aydoğan, Gözde İpek Köse ve Nilay Bağ’ın rol aldığı oyun, 25 Şubat’ta Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

BİR GÜN AYAKKABIMIN TEKİ (3+ YAŞ)

“Rengarenk bir mutfak… Ama her yer çok dağınık… Oyuncu mutfağı toplamaktan sıkılıp gitmeye karar verir ama ayakkabısının tekini bir türlü bulamaz. O da ne, önce ayakkabısının diğer teki, sonra mutfaktaki her şey konuşmaya başlar. Kayıp ayakkabı, Kaptan Cook’u aramaya gitmiştir ve kim bilir başından ne maceralar geçmektedir…”

Derya Yıldırım’ın yazdığı, Özgür Kaymak’ın yönettiği oyunda Derya Yıldırım rol alıyor. Oyun, 22 Şubat’ta Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

ELMA KURDU KIRTIK (4-7 YAŞ)

“Elma Kurdu Kırtık 7 yaş altı çocuklara yönelik, kuklaların kullanıldığı, canlı müzik eşliğinde oynanan eğlenceli bir çocuk oyunudur. Haylaz bir elma kurdunun mükemmel elmayı bulmak için çıktığı yolculuğu anlatır. Sahip olduklarına değer vermeyen, çevresindekileri hor gören Kırtık bu yolculukta aradığı mükemmel elmaya ulaşmak yerine çok daha kıymetli bir şeyin farkına varır. Çocukların sosyal çevreleriyle olan ilişkilerine dikkat çeken oyun somut nesnelerle soyut kavramları ilişkilendirerek çocuğun algısını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çocuğun günlük yaşamında yaşadığı çelişkileri renkli bir hayal dünyasında yeniden yaratan oyun çocuğa kendi gerçekliğine dışarıdan bakabilme şansı verir.”

B. Çağatay Çakıroğlu ve Ö. Barış Bakova’nın yazıp B. Çağatay Çakıroğlu’nun yönettiği oyunda, Elyesa Çağlar Evkaya ve Seda Çavdar rol alıyor. Oyun; 22, 23 Şubat tarihlerinde Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Sahnesi’nde.

ÜÇ KARDEŞ VE MUHTEŞEM KURT (3+ YAŞ)

“Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt, çocuk seyirci için oldukça eğlenceli bir el kuklası oyunu. Oyun, üç afacan kardeşin, yaramazlıklarını ve herkesin korktuğu Muhteşem Kurt ile tanışıp arkadaş olmalarını, mümkün olduğunca yalın biçimde, çocukların gözünden anlatıyor.”

Okan Karaca’nın yazıp yönettiği oyunda, Okan Karaca ve Pınar Aygün rol alıyor. Oyun, 22, 23 Şubat tarihlerinde Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Sahnesi’nde.