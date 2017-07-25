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Yaşam

İstanbul Şehir Hatları kafes uygulamasına son verdi

Kafes uygulamasında 8 yaşındaki 'Golden Labrodor' melezi 'Sushi' isimli köpek yaşamını yitirmiş ve kamuoyunda tepki toplamıştı

25 Temmuz 2017 13:26

İstanbul Şehir Hatları, vapurlarda hayvanların kafes içinde ve ağızlık takılarak taşınması kararıyla ilgili olarak yeni bir dğeişikliğe gitti. 

İstanbul Şehir Hatları'nın bu uygulaması İstanbul’dan Muğla’ya tatile giden İpek ve Orçun Orhan kardeşlerin 8 yaşındaki 'Golden Labrodor' melezi 'Sushi' isimli köpeklerinin İDO’ya ait feribotta konulduğu kafeste ölmesiyle gündeme gelmiş ve tartışma yaratmıştı.

Sabah gazetesinden Uğur Yıldırım'ın haberine göre, İstanbul Şehir Hatları vapurlarında evcil hayvanlar için yeni bir düzenleme geldi. 

Vapurlarda evcil hayvanların kafes içinde ve ağızlık takılarak taşınması istenmişti. Sosyal medya üzerinden örgütlenen on binlerce kişi uygulamanın kaldırılması için imza kampanyası başlatmıştı.

Bunun üzerine Şehit Hatları bir açıklama yaptı ve şöyle denildi: "Sizlerden gelen talep üzerine kafesi olmayan evcil hayvanlar ağızlık takmak koşulu ile gemilerde yolcu salonlarının dışında ve gemi görevlilerinin gösterdiği emniyetli yerlerde sefere kabul edilecektir" dendi. Görme ya da işitme engelli yolcuya refakat eden rehber köpekler, belirlenen yolcu salonlarının içine alınacak.

 

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