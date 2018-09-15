İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden ek kontenjanlarda başarıya destek

İSTANBUL,(DHA) - ÜNİVERSİTELERE ek yerleştirmeler için tercih dönemi başladı. Öğrencilerin başarılarını desteklemeye devam eden İstanbul Rumeli Üniversitesi adaylara yüzde 100 oranında burs imkânı sunuyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı\'nca (ÖSYM), 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri alınmaya başlandı.

14-20 Eylül arasında yapılacak ek kontejan tercihlerinde çeşitli burs alternatifleri sunan İstanbul Rumeli Üniversitesi akademik kadrosu, doktora, yüksek lisans, lisans ve ön lisans ile geniş program seçenekleri, çift anadal, yandal imkânları, erasmus öğrenci değişim programı ile öğrencilerine sağladığı staj, iş olanakları ve kesintisiz burs olanakları ile ek yerleştirmeyle gelecek öğrencilerini bekliyor.

YÜZDE 100 BURS İMKÂNI SAĞLIYOR

Adaylara İstanbul Rumeli Üniversitesi mühendislik ile iktisadi ve idari bilimler fakültesi bölümlerini ilk beş tercihlerinde yazarak buralara yerleşmeleri halinde yüzde yüz burs olanağı sunulacağı belirtiliyor. Ancak mühendislik fakültesi için başarı sıralamasında ilk 150 binin, iktisadi ve idari bilimler fakültesi içinse 300 binin içinde olma şartı aranıyor.

İLK BEŞ TERCİHE YÜZDE 75 BURS

Yine mühendislik ve mimarlık fakültesine bağlı mimarlık ve iç mimarlık bölümleri, sanat ve tasarım fakültesine bağlı tüm bölümlere, meslek yüksekokulu tüm bölümleri ile sağlık hizmetleri meslek yüksekoukuluna bağlı birçok programda, ilk 5 tercihleri arasında seçip yerleşen tüm öğrencilere yüzde 75 burs oranında burs alma imkânı tanınıyor.

(FOTOĞRAFLI)