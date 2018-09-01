İstanbul Rumeli Üniversitesi, öğrencilerine avantajlı bir kayıt dönemi sunuyor

İSTANBUL, (DHA) - DENİZBANK, İstanbul Rumeli Üniversitesi ile yaptığı anlaşma kapsamında, okul kayıt ödemelerini fastPay ile yapan öğrencilere yüzde 5 indirimin yanında yüzde 5 burs imkanı sunuyor.

DenizBank, ödeme uygulaması fastPay ile üniversite hayatına atılan gençleri desteklemek üzere önemli bir girişime imza attı. Banka, İstanbul Rumeli Üniversitesi ile süregelen 3 yıllık işbirliği kapsamında, hali hazırda DenizBank müşterilerinin yararlandığı peşin ödemede yüzde 5\'lik indirim yanında bir de yüzde 5 burs imkanı avantajı sağlıyor.

“YENİLİKÇİ ÇALIŞMALARIMIZI HIZ KESMEDEN SÜRDÜRECEĞİZ”

İnovasyon ile insan hayatına sağlanan faydayı buluşturabildikleri yerde değer ürettiklerine inandıklarını belirten DenizBank Dijital Dönüşüm ve Süreç Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan, “Bu vizyon doğrultusunda kuruluş yılından itibaren bankacılık hizmetlerimizi daha geniş kitleler için kolay ve erişilebilir kılmak üzere çalışıyoruz. Teknoloji ile insan faktörü arasında köprü kurmak üzere faaliyet gösteren bir kurumuz. fastPay uygulaması da bu anlayışla hayata geçirdiğimiz, Türkiye\'de ilk defa bir bankanın kendi müşterisi olmayan, hatta banka hesabı bulunmayan kullanıcılara mobil para gönderme imkanı sağladığı, bugün itibarıyla 2.5 milyon kişinin cebine ulaşmış ve özellikle de gençlerimizin ihtiyaçlarını nakitsiz, kartsız, kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri adına ciddi avantajlar sağlayan bir uygulama. Türkiye\'nin ilk online cüzdanı fastPay etrafında işbirliklerimizi geliştirerek, daha fazla insanın hayatına dokunmak üzere çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

CEP TELEFONU İLE ÖDEME YAPABİLİYOR

Dünyanın ilk Handsfree (Bluetooth) ödemesi olan fastPay, DenizBank müşterisi olmayan kullanıcılara da ulaşan açık bir platform sunuyor. fastPay kullanıcıları, tüm bankalara ait kredi kartlarının da eklenebildiği bu mobil uygulama ile üye işyerlerinde cep telefonu ile ödeme yapabiliyor.

Fiziki ve e-ticaret ödemelerinde kullanılabilen, cepten cebe 7 gün 24 saat para gönderme ve ATM\'den sesle para çekebilme özellikleri de sunan fastPay’in kullanıcılar tarafından bütün uygulama marketlerinden indirilebileceği belirtildi.

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