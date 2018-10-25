İstanbul Rumeli Üniversitesi Kartepe Uluslararası Zirvesi'ne katılıyor

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Rumeli Üniversitesi 26-28 Ekim tarihinde ‘Göç, Mültecilik ve İnsanlık’ başlıklı Kartepe Uluslararası Zirvesi 2018’e paydaş üniversite olarak katılmaya hazırlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen; insanın yeryüzü yolculuğunda ortaya çıkan sosyal ve siyasal meseleleri tanımlamak, tartışmak, politikacılar ve karar alıcılar için bu konularda çözüm önerileri geliştirmek üzere konumlanmış bir organizasyon olan Kartepe Zirvesi\'ne İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri ile birlikte yer alacak.

Mevlüt Çavuşoğlu\'un Onur Kurulu Başkanı olduğu Kartepe Zirvesi\'ne; İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yunanistan Eski Başbakanı George Papandreu, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Solloran, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger\'in de aralarında bulunduğu, 31 ülkeden, 336 önemli isim katılıyor.

“GÖÇ GÜNÜMÜZÜN EN ÖNEMLİ TOPLUMSAL OLGUSU”

İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Özmen \"Genel anlamıyla insanların toplumsal, ekonomik, siyasal ve doğal nedenlerden dolayı yerleşmek amacıyla bir yerden başka bir yere gitmeleri olarak tanımlanan göç; özellikle son dönemlerde daha belirgin bir biçimde toplumları sarmalayan kıtlık, açlık, adaletsizlik, eşitsizlik, çatışma ve savaş gibi olayların yarattığı güvensizlik ortamlarının artmasına bağlı olarak, günümüzün en önemli toplumsal olgularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır\" diye konuştu.

\"GÖÇ ETMEK GÜNÜMÜZDE TERCİH OLMAKTAN ÇIKIP ZORUNLULUK HALİNE GELMİŞTİR\"

Dr. Öğr. Üyesi Özmen, konuşmasına şöyle devam etti:

\"İnsanlar genel olarak; eğitim, sağlık, güvenlik, hızlı nüfus artışı gibi toplumsal nedenlerden ötürü göç ederler. Sıcaklık, aşırı kuraklık, toprak kayması, çölleşme, sel, deprem, volkan patlaması gibi doğal nedenler de insanların göç etmesine yol açar. Ayrıca sınır değişiklikleri, nüfus değişimi, çatışma ve savaş; göç olgusunun siyasi nedenleri arasında yer alır. İstihdam yetersizliği, kıt kaynakların azalması, gelir dağılımındaki eşitsizlik, geçim sıkıntısı, tarım yapılacak alanların tahrip edilmesi ve bunun gibi ekonomik nedenler de göç etmeyi zorunlu kılar. Tüm bu yaşamsal nedenlerden dolayı göç etmek günümüzde tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir.”

KARTEPE ZİRVESİNE 800\'ÜN ÜZERİNDE UZMAN KATILACAK

Göçün farklı boyutlarla bütün dünyanın ve insanlığın bir meselesi olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Özmen, “Bu nedenle söz konusu zirveye; politikacı, diplomat, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, güvenlik, medya, iletişim, insanbilim, nüfusbilim, ekonomi, hukuk, ruhbilim, toplumbilim, coğrafya, işletme, yönetim, edebiyat, dilbilim, sağlık bilimleri ve plastik sanatlar gibi çok geniş alanlardan katılım olacak. Türkiye, bu meselenin insani, ahlaki ve teknik çözümü için her alanda inisiyatif almış ve meselenin çözümüne samimi olarak katkı sunmak niyetindedir. Zirvede 32 ülkeden 360 konuk konuşmacı, 184 farklı kuruluştan temsilci, 97 yabancı kuruluş, 61 üniversite, 28 medya mensubu, 12 araştırma (vaka kritikler), 77 akademik bildiri (akademik oturumlar), 23 paydaş kuruluş, 12 destekleyen kuruluş, 47 sivil toplum kuruluşu, 28 düşünce kuruluşu, 22 araştırma merkezi, 37 parlamenter, 32 uluslararası kuruluş, 17 belediye başkanı, 3 vali ve 3 gençlik platformu yer alacak. Zirvenin sonunda ‘Göç, Mültecilik ve İnsanlık Deklarasyonu’ yayımlanacak” dedi.