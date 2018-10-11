İstanbul Patrikliği, Ukrayna'daki 2 metropolitliği tanıma kararı aldı

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Haber: Birsen Çapan

45 milyon nüfusa sahip Ukrayna’da dini gerilim devam ediyor. Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bir bölümünün bağımsızlığını (otosefali) istemesi, İstanbul Ortodoks Kilisesi ile Moskova Kilisesi ilişkilerini koparma noktasına getirirken İstanbul Patrikliği aylık sinodun (Meclis) sonunda Ukrayna’daki 2 metropolitliği tanıdı. Rusya, bu kiliseleri tanımıyor.

Sinodun sonunda Fransa Metropoliti Emmanuel tarafından yapılan açıklamada, Ekümenik Patrikliğin Ukrayna Kilisesi’ne otosefali verilmesiyle ilgili süreci devam ettirilmesi kararınını yinelediği kaydedildi.

İstanbul Patrikliği 1686 yılında sinod kararıyla Rusya Patrikliği'ne verilen Kiev Metropoliti'ni atama yetkisini de geri aldı.

TIKLAYIN - Patrik Bartholomeos: Hazırlık aşamasındayız, Ukrayna kilisesi kısa sürede bağımsız olacak

İstanbul Patriği I. Bartholomeos, sinodun ilk gününde yaptığı açıklamada, “Hazırlık aşamasındayız, Ukrayna kilisesi bağımsızlığını alacak” demişti.

Sona eren aylık sinodda, Ukrayna’daki 2 metropolitliğin tanınması kararı alındı. Ukrayna’daki bulunan ve dün Türkiye'ye dönen iki temsilcinin gerçekleştirdiği sunumun ardından, 2 metropolitliğin tanınması, Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığı için atılan ilk adım oldu.

Ne olmuştu?

Otosefali isteyen Ukrayna Kilisesi’ni destekleyen İstanbul Patrikliğ’ne karşı Moskova Patrikliği 15 Eylül 2018 günü ilişkileri koparma kararı almıştı. İstanbul Patrikliği ise uzunca bir sessizliğin ardından 23 Eylül’de Ortaköy’deki Aziz Fokas Kilisesi’nde düzenlenen Pazar ayini sonrasında “Tehditlerden korkmuyoruz. Ukrayna kısa sürede bağımsız olacak” demişti.

Patrik Bartholomeos’un bu açıklaması Rusya ile İstanbul Patrikliği arasındaki ilişkilerin daha da gerginleşmesine neden olurken, ilişkilerin kopması halinde Doğu-Batı kiliselerinin (Roma ve Bizans) yaklaşık bin yıl önce yollarını ayırmasından sonra Ortodoks kilisesindeki en büyük bölünme yaşanacak.

Bunun yanı sıra Moskova ile İstanbul patrikleri arasında ilişkilerin kopması halinde, Rus Ortodoks Kilisesi’nin Türkiye’de kendi kiliselerini ve epsikoposluklarını kurabileceği de konuşuluyor.

Dünyadaki yaklaşık 300 milyon Ortodoks’un çoğunluğuna sahip Rusya Ortodoks Kilisesi, Ekümeniklik hakkı istiyor.

Ukrayna ise 3’e bölünmüş durumda. Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bir bölümü Moskova Patrikliği’ne bağlılığını devam ettirirken, otosefali (bağımsızlık) isteyen kiliseler de bölündü. Ukrayna’da iki kilise, Ukrayna Ortodoks Kilisesi başkanlığını ilan etti. İstanbul Patrikliği ise bu duruma karşı çalışmalarını devam ettiriyor.