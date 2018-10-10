Patrik Bartholomeos: Hazırlık aşamasındayız, Ukrayna kilisesi kısa sürede bağımsız olacak

T24 Haber Merkezi / Birsen Çapan

45 milyon nüfusa sahip Ukrayna’da dini gerilim devam ediyor. Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bir bölümünün bağımsızlığını (otosefali) istemesi, İstanbul Ortodoks Kilisesi ile Moskova Kilisesi ilişkilerini koparma noktasına getirirken İstanbul Patrikliği aylık sinodunu (Meclis) topladı. İstanbul Patriği I. Bartholomeos, “Hazırlık aşamasındayız, Ukrayna kilisesi bağımsızlığını alacak” dedi.

Tüm dünyanın dikkatle izlediği Moskova-İstanbul Kilisesi gerginliğinde, Ukrayna Kilisesi için bağımsızlık kararı çıkıp çıkmayacağı merak konusu. 3 gün sürecek sinodun ilk gününde T24’ün sorularını yanıtlayan Patrik Bartholomeos, Ukrayna Kilisesi hakkında bu mecliste herhangi bir karar almayacaklarını belirterek, “Hazırlık aşamasındayız henüz, Ukrayna Kilisesi bağımsızlığını alacak. Patrikhanemizin tutumu budur” açıklamasında bulundu.

Patrik Bartholomeos, Ukrayna’da iki temsilcinin bulunduğu kaydederek, “Temsilcilerimiz orada hazırlıklara devam ediyorlar” diye konuştu.

Otosefali isteyen Ukrayna Kilisesi’ni destekleyen İstanbul Patrikliğ’ne karşı Moskova Patrikliği 15 Eylül 2018 günü ilişkileri koparma kararı aldı. İstanbul Patrikliği ise uzunca bir sessizliğin ardından 23 Eylül’de Ortaköy’deki Aziz Fokas Kilisesi’nde düzenlenen Pazar ayini sonrasında “Tehditlerden korkmuyoruz. Ukrayna kısa sürede bağımsız olacak” demişti.

Patrik Bartholomeos’un bu açıklaması Rusya ile İstanbul Patrikliği arasındaki ilişkilerin daha da gerginleşmesine neden olurken, ilişkilerin kopması halinde Doğu-Batı kiliselerinin (Roma ve Bizans) yaklaşık bin yıl önce yollarını ayırmasından sonra Ortodoks kilisesindeki en büyük bölünme yaşanacak.

Bunun yanı sıra Moskova ile İstanbul patrikleri arasında ilişkilerin kopması halinde, Rus Ortodoks Kilisesi’nin Türkiye’de kendi kiliselerini ve epsikoposluklarını kurabileceği de konuşuluyor.

Dünyadaki yaklaşık 300 milyon Ortodoks’un çoğunluğuna sahip Rusya Ortodoks Kilisesi, Ekümeniklik hakkı istiyor.

Ukrayna ise 3’e bölünmüş durumda. Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bir bölümü Moskova Patrikliği’ne bağlılığını devam ettirirken, otosefali (bağımsızlık) isteyen kiliseler de bölündü. Ukrayna’da iki kilise, Ukrayna Ortodoks Kilisesi başkanlığını ilan etti. İstanbul Patrikliği ise bu duruma karşı çalışmalarını devam ettiriyor.