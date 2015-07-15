İstanbul Opera ve Balesi Müdürü Kevork Tavityan oldu

İstanbul Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün başına Kevork Tavityan getirildi. Opera korosunun şefliğini yapan Tavityan, yaş haddinden emekli olan Şamil Gökberk’in ardından İstanbul Opera ve Balesi Müdürü oldu.

Agos’a konuşan Tavityan, bugün görevinin ilk günü olduğunu belirterek, ”Böylesine önemli bir göreve atandığım için büyük bir mutluluk ve gurur yaşıyorum” dedi.

Kevork Tavityan kimdir?

1968'de İstanbul'da doğan sanatçı, M.S.Ü. Devlet Konservatuarı'nın opera bölümünden 1993'te lisans ve 1996'da yüksek lisans dereceleri alarak mezun oldu. Çeşitli dönemlerde çocuk korosu ve çok sesli koro şefliği de yapan sanatçı 1995-96 sezonundan itibaren profesyonel opera kariyerine başladı. İlk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi CRR Konser Salonu Operasında roller aldı.

1998 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin açmış olduğu sınavı kazanarak kurumun solist kadrosuna katıldı. Bu kurumda şimdiye kadar pek çok eserde rol aldı. Sanatçı, opera rolleri dışında geniş bir lied-oratorio repertuarına da sahiptir. Bunların yanı sıra 23. İstanbul ve 12. İzmir Uluslararası Müzik Festivallerine ve uluslar arası Aspendos ve Side festivallerine katıldı.

Son yıllarda koro şefliği çalışmalarına da yönelen sanatçı, Salerno'da I mille colori dell'arte koro festivaline ve Essen'de Essen 2010 Avrupa Kültür Başkenti Sing! Day of Song gala konserine 60000 kişilik bir seyirci topluluğu önünde koro şefi olarak katılmıştır. 2008 yılından bu yana çeşitli dönemlerde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Opera Oda Korosu'nun, Acappella Grup 34 korosunun ve Sabancı Üniversitesi Klasik Müzik Korosu'nun şefliklerini yürütmüştür. Son olarak Fauré'nin Requiem'ini, Yusuf ile Züleyha operası'nın korosunu ve Beethoven'in 9. Senfonisi'nin koral bölümünü yönetmiştir. Solistlik ve koro şefliği çalışmalarının yanı sıra M.S.G.S.Ü ve Haliç Üniversitesi konservatuarlarında şan dersleri vermeye devam etmektedir. Sanatçı, Paris, Münih, Montreal, Plovdiv, Hannover, Essen, Salerno, Bükreş, Pekin, Şanghay gibi şehirlerde solist ve koro şefi olarak pek çok konserler vermiştir.