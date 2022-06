İstanbul Müzik Festivalleri konserleri yıllar sonra yeniden AKM'de

İstanbul Müzik Festivali’nin ilk yıllarından bu yana pek çok unutulmaz etkinliğe sahne olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), festivalin 50. yılında, açılış töreninin yanı sıra birçok konsere de ev sahipliği yapacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 50. İstanbul Müzik Festivali, 6-24 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. “İstanbul” teması altında gerçekleşecek 50. İstanbul Müzik Festivali, Deutsches Symphonie Orchester Berlin, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Bilkent Senfoni Orkestrası gibi önemli toplulukları ve Anna Prohaska, Gautier Capuçon, Fazıl Say, Kirill Gerstein, Alice Sara Ott gibi yıldız solistleri ağırlayacak.

Festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok ücretsiz etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında açık hava mekânlarında ücretsiz olarak düzenlenecek Hafta Sonu Klasikleri, müzikseverlerle buluşacak. Festivalde ayrıca İKSV Alt Kat işbirliğiyle gerçekleştirilecek “Müzikli Bir Hafta Sonu” etkinlikleri kapsamında çocuklara ve gençlere yönelik ücretsiz konser ve atölyeler düzenlenecek. Ücretsiz etkinliklerin ayrıntıları mayıs ayında festivalin web sitesi ile sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

50. İstanbul Müzik Festivali biletleri ise, passo.com.tr internet sitesi üzerinden ve İKSV ana gişeden satın alınabiliyor.

Açılış Konseri: Tekfen Filarmoni Orkestrası & Kirill Gerstein

6 Haziran Pazartesi 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu

Festivalin açılışını 2019-2022 Festival Açılış Konseri Orkestrası olan, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası yapacak. Tekfen Vakfı’nın desteğiyle gerçekleştirilecek konserin solisti ise yıldız piyanist Kirill Gerstein olacak.

“İstanbul Senfonisi” Bilkent Senfoni Orkestrası & Fazıl Say

7 Haziran Salı 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu

Fazıl Say “İstanbul Senfonisi” konseriyle, İstanbul’un kalbi Taksim’de tüm ihtişamıyla yeniden yükselen Atatürk Kültür Merkezi’nde. Say’ın İstanbul Senfonisi; her biri kendi sazlarının virtüözleri olan Aykut Köselerli, Burcu Karadağ ve Hakan Güngör’ün solist olarak yer alacağı konserde başarılı genç şeflerimizden Can Okan yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilecek. Konserde Say’ın ayrıca, piyano ve flüt için son eseri Portreler’den İKSV’nin kurucusu, Dr. Nejat Ferit Eczacıbaşı’nı andığı bölümü de yer alacak ve bu eserde Say’a flüt sanatçısı Bülent Evcil eşlik edecek.

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin & Anna Prohaska

9 Haziran Perşembe 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu

Dünyanın önde gelen orkestralarından Deutsches Symphonie-Orchester Berlin ile opera sahnelerinin divası Anna Prohaska festivalde buluşacak. Bell Şirketler Topluluğu ve Organik Holding’in gösteri eş sponsorluğunda düzenlenecek konserde, bu sezon 75. yılını kutlayan Alman topluluk, incelikli ve tutkulu yorumlarıyla dikkat çeken soprano Anna Prohaska’ya eşlik edecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası & Gautier Capuçon



12 Haziran Pazar 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu

Günümüzün en önemli viyolonselcilerinden Gautier Capuçon, şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile festivale konuk olacak. Aromsa’nın desteklediği konserde Capuçon, Elgar’ın en ünlü eserlerinden biri olan Viyolonsel Konçertosu’nu; CSO ise Cemal Reşit Rey’in şehre dair tutkusunu yansıtan Enstantaneler’ini ve Dvořák’ın “Yeni Dünyadan” başlığını taşıyan etkileyici senfonisini yorumlayacak.

BİFO ile Bir Prömiyer: Tan Dun



22 Haziran Çarşamba 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu

Çağdaş klasik müziğin önde gelen isimlerinden, Grammy ve Oscar (Kaplan ve Ejderha-Crouching Tiger Hidden Dragon) dâhil pek çok prestijli ödülün sahibi besteci Tan Dun’un, 2021’de kemancı Daniel Hope, piyanist Alexey Botvinov ve New Century Oda Orkestrası’nın dünya prömiyerini gerçekleştirdiği, İstanbul Müzik Festivali ile Borusan Sanat’ın ortak siparişçileri arasında olduğu eseri İkili Konçerto, Türkiye’de ilk kez seslendirilecek. Borusan Holding’in destekleriyle gerçekleştirilecek konserde Hope ve Botvinov’a sahnede bu kez BİFO eşlik edecek.

Yıldızlarla Bir Kutlama Akşamı: Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Müzik Yıldızları Oda Orkestrası



15 Haziran Çarşamba 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı’nın müzik bursiyerleri, vakfın sponsorluğunda, özel bir kutlama konserinde buluşacak. Bu destekle eğitimlerini tamamlayıp kariyerlerinde ilerlemiş solist isimler ile vakfın bursundan halen faydalanmakta olan müzisyenlerden oluşan ve bu kutlamaya özel olarak kurulan Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Müzik Yıldızları Oda Orkestrası, ilk konserine imza atacak. Genç sanatçılara verdiği destekle tanınan piyano virtüözü Gülsin Onay ve Berlin Filarmoni Orkestrası'na Türkiye’den asil üye olarak kabul edilen ilk keman sanatçısı Hande Küden bu konserde, her biri yurtiçinde ve yurtdışında başarılarıyla anılan Gökhan Aybulus, İris Şentürker, Özgür Ünaldı, Ezgi Göktürk, Elvin Hoxha-Ganiyev, Nil Kocamangil ve Melih Kara’ya sahnede eşlik edecek.

Il Pomo d’Oro & Jakub Jósef Orliński “Aşkın Yüzleri”

21 Haziran Salı 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu

Yıldız kontrtenorlardan Jakub Józef Orliński, Maxim Emelyanchev yönetimindeki Il Pomo d’Oro ile festivalde buluşacak. Türkiye İş Bankası sponsorluğunda gerçekleşecek konserde, en dramatik ve dokunaklı aryalarla aşkın farklı halleri İtalyan operalarından AKM’ye taşınacak.

Fındıkkıran ve Ben “Çocuklar İçin Masalsı Bir Konser”



11 Haziran Cumartesi 11.00, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu

Masal dünyasının kapıları festivalde çocuklar için açılacak: Festival, piyanist Alexandra Dariescu’yu multimedya, dans ve dijital animasyon içeren özel projesi ‘Fındıkkıran ve Ben’ ile ağırlayacak. Hem çocuklara hem de yetişkinlere eğlenceli ve müzik dolu özel bir deneyim sunacak konser AKM Tiyatro Salonu’nda gerçekleşecek.