İstanbul Müzik Festivali'nin biletleri satışa çıkıyor

45. İstanbul Müzik Festivali programının biletleri 25 Şubat Cumartesi günü saat 10.30’dan itibaren Biletix satış noktaları, Biletix Çağrı Merkezi, Biletix web sitesi (www.biletix.com), Ana gişe İKSV ( 26 Şubat hariç pazar günleri kapalıdır.) üzerinden satışa çıkıyor. Programın biletleri 40 ile 350 TL arasında değişen fiyatlarla temin edilebilecek. 15 yıldır festivale destek veren Lale Kart sahipleri festival biletlerinde %25'e varan özel indirimlerden yararlanabiliyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenecek İstanbul Müzik Festivali bu yıl 45. yaşını kutluyor. 29 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek 45. İstanbul Müzik Festivali, “sıradışı” bir programla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri bu yıl da İstanbul Müzik Festivali konserlerini, rezervasyon@iksv.org adresine isim, soyadıyla birlikte öğrenci belgelerini e-posta atarak alacakları rezervasyon onayıyla ücretsiz olarak izleyebilecekler.

45. İstanbul Müzik Festivali bu yıl “Sıradışı” temasıyla müzikseverlere, klasik repertuvarın yanı sıra yeni keşifler, disiplinlerarası çalışmalar, multimedya öğelerinden yararlanan yapımlar ve farklı dönemler ve müzik türleri arasında etkileşim kuran performanslarla yepyeni konser deneyimleri yaşatacak bir program sunuyor.

45. İstanbul Müzik Festivali, programında St. Petersburg Rus Oda Filarmonisi, Viyana Oda Orkestrası, Londra Oda Orkestrası, Ebéne Yaylı Çalgılar Dörtlüsü gibi seçkin topluluklardan Hüseyin Sermet, Fazıl Say, Alina Pogostkina ve Mathias Goerne gibi usta solistlere ve genç kuşak sanatçılara, 600’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı, 8 tanesi ilk defa kullanılacak, İstanbul’un 15 farklı mekânında ağırlayacak.

Festival 45. yılında, programındaki yaratıcı, merak uyandırıcı, çok disiplinli, çok yönlü projelerle de klasik müziğe taze bir soluk getirecek. Eser siparişleri ve prömiyerler ile disiplinlerarası geçişlere imkân veren sıradışı konserlerle, klasik müzik deneyimini çeşitlendirecek, zenginleştirerek ve her yaştan seyircinin beğenisini kazanacak.

Festivalin “Sıradışı” konserlerinden seçmeler

“Renklerin Sesi: Kandinsky & Chagall” başlıklı konser festival dinleyicilerini müziği görmeye ve resmi duymaya davet ediyor. BBC Music dergisinin dünyanın en büyük 20 piyanisti arasında gösterdiği Mikhail Rudy, konserin ilk bölümünde Mussorgsky’nin Bir Sergiden Tablolar’ını yeni bir video uygulamasıyla tekrar hayata geçirirken ikinci bölümde ise Renklerin Sesi projesiyle Chagall tarafından yapılmış tavan resmi eskizlerinden oluşan bir animasyon eşliğinde görsel ve işitsel bir şölen sunacak. Çizgilerin harekete geçtiği, notaların renklere büründüğü bu düşsel konser 31 Mayıs’ta İş Sanat Konser Salon’unda TSKB sponsorluğunda gerçekleştirilecek

Osmanlı İmparatorluğu ve İran arasında yüzyıllar sürmüş kültür diyaloguna bir övgü niteliğinde olan Gülistan, geleneksel makam ve usul özelliklerine bağlı kalarak bu mirasa çağdaş bir yorum getiriyor. Kayhan Kalhor, Derya Türkan ve Sokratis Sinopoulos’un bestelerinden oluşan ve büyük bir süit formunda sunulurken eski fasıl geleneğine de vurgu yapan bu müzik, 2 Haziran akşamı ECA-Serel gösteri sponsorluğunda tarihi ve ruhani dokusuyla Galata Mevlevihanesi’nin bahçesinden semaya yükselecek.

İstanbul Müzik Festivali bu yıl dinleyicileri Kapalıçarşı’nın 555 yıllık sokaklarında tınlayacak tasavvuf müziğinin eskiden yeniye en güzel örneklerini dinlemeye davet ediyor. 4 Haziran Pazar günü ECA-Serel sponsorluğunda Kapalıçarşı’nın Kalpakçılar Caddesi’nde gerçekleştirilecek Sonsuz Aşk başlıklı konserde, arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu ile okuyucu ve besteci Bora Uymaz tarafından kurulan Şimdi Ensemble, eskiden yeniye ilahi örnekleri sunacak. Projenin konuk sanatçısı Fransız Michel Godard orta çağdan bir dini müzik çalgısı olan serpent ve tuba ile topluluğa dahil olacak.

Günümüzün en özgün ve başarılı müzik topluluklarından Soqquadro Italiano, Venedik’ten Roma’ya, Napoli’den Milano’ya uzanan görseller eşliğinde Vivaldi’nin müziklerine adanan yeni projeleri La Stravaganza ile Bell Holding ve Organik Holding gösteri eş sponsorluğunda 5 Haziran akşamı Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde olacak. La Stravaganza projesi tüm sahne öğelerini bir büyük orkestraymışçasına birlikte ele alarak müzik ve görüntü arasında yeni ilişkiler kuracak.

Mozart’tan Ellington’a başlıklı konserde, müzikal sınırları keşfetme aşkıyla bir araya gelen genç virtüöz müzisyenlerden oluşan Geneva Camerata (GECA) ve şefi David Greilsammer, yenilikçi ve maceraperest caz piyanisti Yaron Herman’la güçlerini birleştiriyor. Baroktan klasik döneme, çağdaş müzikten caza uzanan müzikleriyle “Mozart’tan Ellington’a” 12 Haziran’da Aya İrini Müzesi’nde olacak.

Çağdaş sirk ile Şostakovic’in müziklerinin bir araya geldiği bir başka sıradışı deneyim; kendi sesini yaratma tutkusuyla yola çıkan Debussy Quartet’in, sirk sanatına yeni bir pencereden bakan Circa Ensemble ile bir araya geldiği Opus 2 başlıklı gösteri 20 Haziran’da ENKA Vakfı sponsorluğunda Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde olacak. Tek elinin üstünde amuda kalkan, trapezde sallanan, havada uçup taklalar atarken sahnenin bir ucundan diğer ucuna atlayan cambazların gösterilerindeki alışılagelmiş sirk müzikleri yerine Şostakoviç’in dramatik, lirik ve ironik müziğinin doğrultusunda Yaron Lifschitz tarafından oluşturulan koreografi dans, tiyatro ve sirk arasındaki sınırları kaldırıyor.