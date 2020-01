İstanbul Müzik Festivali için geri sayım başladı

İstanbul Müzik Festivali, 31 Mayıs Pazar akşamı gerçekleştirilecek açılış töreni ve konseriyle başlıyor. İstanbul Müzik Festivali, 'Kültürel Manzaralar' temasıyla 29 Haziran tarihine kadar aralarında Yuri Bashmet, Fazıl Say, Gidon Kremer, Yuja Wang, Magdalena Kožená, Emmanuelle Haïm ve festivalin bu yılki Yerleşik Konuk Orkestrası Deutsche Kammerphilharmonie Bremen’in de bulunduğu 600'e yakın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul’un 12 farklı mekânında ağırlayacak.

Evrensel’de yer alan habere göre, 43. İstanbul Müzik Festivali, 31 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak Açılış Töreni ve Konseri ile başlıyor. Törende, çok sesli batı müziğinin gelişip yaygınlaşmasına yönelik çalışmalarıyla Türkiye’nin kültür-sanat hayatına kattığı değer ve 50 yılı aşan eğitimci ile değerli emekleri nedeniyle Prof. Filiz Ali’ye İstanbul Müzik Festivali’nin Onur Ödülü takdim edilecek. Prof. Filiz Ali’nin kurucusu olduğu Ayvalık Ululararası Müzik Akademisi Festival Orkestrası (AIMA) da festival kapsamında 6 Haziran Cumartesi akşamı 20.30’da Sent Antuan Kilisesi’nde bir konser verecek. Törenin ardından İstanbul Müzik Festivali, Hasan Niyazi Tura’nın festival tarafından sipariş edilen yeni eserinin dünya prömiyeriyle açılacak. Hasan Niyazi Tura’nın Çanakkale Savaşı’nın 100. yılına ithafen, Çanakkale gazisi dedesi anısına yazdığı Şehidin Türküsü adlı eserini şef Sascha Goetzel yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve tenor Serkan Bodur birlikte seslendirecek.

Festival ilk haftasına üç Türkiye prömiyeri

Berlin Filarmoni’nin 12 Çellisti 1 Haziran Pazartesi, Aya İrini Müzesi, 20.30’da sahne alacak.

12 Çellist, namı diğer "Muhteşem On iki" (Die Welt), 1 Haziran akşamı festivalin Aya İrini Müzesi’ndeki ilk konserinde dinleyicilerle buluşacak. Bach’tan Fransız şansonlarına ve Piazzolla’ya uzanan konser programında ayrıca 1982’den beri Berlin’de yaşayan, Cemal Reşit Rey’in öğrencisi, besteci Tayfun Erdem’in Mavi Kelebeklerin Marşı’nın Türkiye prömiyeri de yer alıyor.

2011 İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibi Gidon Kremer, sıradışı bir konser deneyimi için yeniden festivalin konuğu olacak. 2 Haziran Salı akşamı 20.30’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki konserde, hem şef hem de solist olacak Gidon Kremer ve topluluğu Kremerata Baltica, dinleyenleri Piazzolla’dan Philip Glass’a bir yolculuğa çıkartacak.

Piazzolla’nın “Buenos Aires’in Dört Mevsimi” ile Raskatov’un “Mevsimler Derlemesi”nin seslendirileceği konserde, iki Türkiye prömiyeri de gerçekleştirilecek. Truman Show, Saatler (The Hours) ve Sihirbaz (The Illusionist) gibi filmlere bestelediği müziklerle de bilinen Philip Glass’ın “Amerikan Dört Mevsimi”ne ise, Amerikan avangart sinemasının babası kabul edilen Jonas Mekas ile çeşitli multimedya sanatçılarının bu projeye özel hazırladıkları video enstalasyonları eşlik ederek konseri görsel bir şölene dönüştürecek. Diğer Türkiye prömiyeri yapılacak eser ise Mieczysław Weinberg’in Oda Orkestrası İcin Senfoni No. 1, Op. 145.

“Konsere Doğru” etkinlikleri kapsamında konser öncesinde 19.30-20.00 saatleri arasında şef Cem Mansur’la konser programı üzerine bir söyleşi de gerçekleştirilecek. (