İstanbul Müzik Festivali 2020 Yılı Yaşam Boyu Başarı ödülü Alexander Rudin'e verildi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen İstanbul Müzik Festivali’nin 2020 yılında pandemi sebebiyle verilemeyen Yaşam Boyu Başarı Ödülü, 20 Ağustos 2021 Cuma akşamı Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleştirilen bir törenle takdim edildi. Dünyaca ünlü viyolonselci, şef, piyanist ve klavsenci Alexander Rudin’e ödülünü İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı verdi.

Ödülün takdiminin ardından, Rus ekolünün önde gelen temsilcilerinden Alexander Rudin, piyanist İris Şentürker ve viyolacı Efdal Altun ile birlikte "Yıldızlarla Oda Müziği: Altun & Rudin & Şentürker" başlıklı bir konserle müzikseverlerle buluştu.





Nobel İlaç’ın gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilen konserde Schumann, Schubert ve Brahms’tan eserler seslendirildi.

Konser öncesinde ise "Konsere Doğru Konuşmaları" kapsamında, Aydın Büke ile "Brahms ve Schumann" başlıklı bir sohbet gerçekleştirildi.

Alexander Rudin hakkında

Düzenli olarak uluslararası senfoni ve oda orkestralarını yöneten Alexander Rudin Moskova Devlet Konservatuvarı’nda profesörlüğünün yanı sıra eski notalar üzerine araştırmalar yapıyor, oda müziği notaları edisyonları hazırlıyor.



Popüler eserleri olduğu kadar daha önce hiç icra edilmemiş eserleri de kapsayan geniş repertuvarı sayesinde dünyanın dört bir yanında müzikseverler pek çok eseri ilk kez onun sayesinde dinleme imkanına kavuşmuştu. Halen hem Rusya’da hem yurtdışında en aranan müzisyenlerden biri olan Alexander Rudin, Rusya Federasyonu Devlet Sanatçısı, Devlet Ödülü ile Moskova Hükümet Ödülleri’nin sahibi. Rudin, 1988’den bu yana Musica Viva Oda Orkestrası’nın sanat yönetmeni ve daimi şefliğini yürütüyor.

49. İstanbul Müzik Festivali 16 Eylül’e kadar devam ediyor

Festival Başka Bir Dünya Mümkün temasıyla, 16 Eylül’e kadar 14 farklı mekânda 20 konsere ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında ayrıca ücretsiz hafta sonu konserleri, konsere doğru etkinlikleri ve çocuk atölyeleri de düzenlenecek.

Festivalin 2021 yılı Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise 6 Eylül Pazartesi akşamı Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus’ta gerçekleştirilecek “Modigliani Quartet - Bir Prömiyer: Vasks” başlıklı konser öncesinde besteci Pēteris Vasks’a sunulacak.

